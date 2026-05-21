Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững

Chiều 21/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương và một số Bộ ngành Trung ương về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu ở Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 quan điểm lớn để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp vật liệu trong thời gian tới, trong đó, cần xác định công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng chiến lược trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Do đó, phải phát triển có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tập trung tạo đột phá phát triển vật liệu tương lai. Cùng với đó cần chuyển mạnh từ khai thác tài nguyên sang chế biến sâu, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng trong nước.

Đặc biệt, phải phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững, tự chủ, có năng lực cạnh tranh quốc tế phù hợp với cam kết quốc tế.

Quang cảnh Hội nghị.

Nêu rõ 4 nhiệm vụ giải pháp cần phải triển khai ngay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao Đảng uỷ Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 ban hành trong thời gian sớm nhất; tinh thần phải thể hiện tư duy dài hạn, mục tiêu rõ, lộ trình khả thi, phân công rõ người, rõ trách nhiệm.

Cùng với đó phải xử lý các vấn đề cấp bách của thị trường vật liệu xây dựng, tăng sử dụng vật liệu xanh sạch, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên vật liệu thay thế, vật liệu tái chế, giảm phát thải; trước mắt phải đảm bảo nguồn cung cát, đá, vật liệu san lấp xi măng, thép cho các công trình đầu tư công, giao thông đô thị, năng lượng và nhà ở và công bố giá kịp thời, minh bạch:

"Tập trung rà soát, xác định đúng các nhóm vật liệu ưu tiên tránh dàn trải, trong điều kiện nguồn lực có hạn cần lựa chọn tháng ba tầng phát triển, tầng vật liệu nền gồm thép, xi măng, vật liệu xây dựng, hóa chất cơ bản và một số vật liệu thông dụng, phải được giữ vững xanh hóa, nâng cấp công nghệ.

Còn tầng vật liệu chiến lược như đất hiếm, bán dẫn, pin, lưu trữ năng lượng, vật liệu phục vụ quốc phòng, an ninh, năng lượng tái tạo, công nghiệp công nghệ cao phải được tập trung đột phá; và tầng vật liệu tương lai nano, vật liệu thông minh sinh học lượng tử, phải được chuẩn bị từ sớm và triển khai theo Kế hoạch, lộ trình cụ thể.

Trước mắt có thể lựa chọn 5 nhóm ưu tiên một là vật liệu đất hiếm, hai là vật liệu bán dẫn, ba là vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng; bốn là vật liệu mới và năm là vật liệu xây dựng thế hệ mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Về lâu dài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu, phải đổi mới tư duy, cách làm chuyển từ khai thác tài nguyên sang chế biến sâu, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng trong nước.

Trong đó, khoáng sản chiến lược phải được quản lý theo chuỗi giá trị từ thống kê, khai thác, sản xuất vật liệu, ứng dụng, tái chế đến dữ liệu chiến lược, phải coi chế biến sâu là điều kiện để khai thác tài nguyên chiến lược; tiếp tục nâng cấp các ngành vật liệu truyền thống theo hướng xanh hơn, sạch hơn, công nghệ cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu: "Công nghiệp vật liệu không thể phát triển chỉ bằng mở rộng công suất, muốn có vật liệu mới, vật liệu chiến lược, vật liệu công nghệ cao phải có nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, kiểm định, thương mại hóa. Cần phải xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm, Trung tâm kiểm định, hạ tầng dữ liệu quốc gia về vật liệu, tiêu chuẩn phát thải, có cơ chế đặt hàng, sản phẩm thử nghiệm có kiểm soát chấp nhận rủi ro công nghệ có kiểm soát.

Nhân lực, vật liệu được đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp Việt Nam và hình thành thị trường trong nước cho vật liệu mới, vật liệu xanh, vật liệu chiến lược; cần lựa chọn, hỗ trợ một số doanh nghiệp trong nước có năng lực khát vọng để trở thành doanh nghiệp dẫn dắt, thu hút FDI phải chọn lọc gắn với chuyển giao tri thức, nghiên cứu phát triển tại Việt Nam và phát triển nhà cung ứng Việt Nam để củng cố lợi ích lâu dài".

Quang cảnh Hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến tại buổi làm việc, dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao Ban Chính sách và chiến lược Trung ương tiếp thu, hoàn thiện, báo cáo trình Bộ Chính trị xem xét để ban hành kết luận về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam trong thời gian tới.