Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Số hoá, giải phóng nguồn lực đang bị mắc kẹt

Sáng 20/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan nhằm đánh giá nguồn lực phục vụ phát triển đất nước gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định, Việt Nam không thiếu tiềm năng, không thiếu nguồn lực, vấn đề căn bản là cơ chế quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng và phát huy nguồn lực còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển mới. Chính vì vậy nhận thức chung chúng ta cần xác định là nếu nguồn lực không được kiểm kê đầy đủ, không được khơi thông kịp thời, không được phân bổ đúng trọng tâm, không được sử dụng hiệu quả, không được đo bằng năng suất và kết quả đầu ra, thì dù tiềm năng lớn đến đâu cũng không thể tự trở thành động lực tăng trưởng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thời gian tới muốn đạt mục tiêu rất cao mà Văn kiện Đại hội XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 đặt ra hay nói cách khác, tăng trưởng 2 con số không thể là kết quả của mô hình tăng trưởng cũ được kéo dài thêm mà vấn đề rất quan trọng là phải đổi mới tư duy về nguồn lực.

"Tăng trưởng 2 con số là mục tiêu phát triển chất lượng cao, chứ không phải tăng trưởng bằng mọi giá. Tăng trưởng cao phải đi cùng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, an toàn nợ công, an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân và củng cố niềm tin xã hội.

Không thể vì tăng trưởng mà đánh đổi ổn định. Không thể vì tốc độ mà xem nhẹ chất lượng. Không thể vì quy mô mà bỏ qua hiệu quả. Không thể vì trước mắt mà làm suy giảm nền tảng dài hạn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, đánh giá đúng và đầy đủ nguồn lực phát triển của đất nước, nhưng đánh giá nguồn lực không phải là liệt kê càng nhiều càng tốt. Đánh giá nguồn lực phải trả lời được ba câu hỏi: nguồn lực nào là lợi thế nổi trội; nguồn lực nào có thể huy động ngay; nguồn lực nào mới là tiềm năng, chưa được chuyển hóa thành động lực phát triển.

Đặc biệt, phải rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực đang chậm đưa vào sử dụng như quy hoạch treo, dự án vướng thủ tục, dự án chậm triển khai, đất công không sử dụng, tài sản công sử dụng kém hiệu quả, tài sản tranh chấp, các vụ án, vụ việc tồn đọng. Không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm hoặc trong sự phối hợp chậm giữa các cơ quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, đánh giá đúng và đầy đủ nguồn lực phát triển của đất nước.

Đề cập về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đó là: "Xây dựng gói thể chế khơi thông nguồn lực. Trọng tâm là đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, tài sản công, thị trường vốn, PPP, dữ liệu, sở hữu trí tuệ, khoa học - công nghệ, mô hình kinh tế mới và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Trong xây dựng thể chế, phải dứt khoát bỏ tư duy 'không quản được thì cấm'; một vấn đề, một nội dung chỉ quy định tại một luật; cải cách tối đa thủ tục hành chính; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm có kiểm soát; bảo đảm pháp luật minh bạch, nhất quán, ổn định, có tầm nhìn".

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu, tổ chức kiểm kê, số hóa và giải phóng nguồn lực đang bị mắc kẹt; tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng, dự án và ngành có sức lan tỏa cao, tinh thần là không dàn trải, không bình quân.

Khoa học - công nghệ phải tập trung giải các bài toán lớn của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Cần ưu tiên hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng, dữ liệu, đô thị, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, khu công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, hành lang kinh tế, vùng động lực.

Nguồn lực công phải đi trước, dẫn dắt, giảm rủi ro ban đầu, mở không gian phát triển và kích hoạt nguồn lực tư nhân, FDI, PPP, vốn xã hội, phát triển doanh nghiệp, thị trường vốn và nguồn lực trong dân.

"Lấy năng suất, khoa học - công nghệ, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao làm động lực chính. Cần triển khai chương trình năng suất quốc gia gắn với TFP, chuyển đổi số doanh nghiệp, tự động hóa, tiêu chuẩn hóa, quản trị hiện đại, nâng cấp nhà cung ứng nội địa, nâng tỷ lệ nội địa hóa.

Khoa học - công nghệ phải tập trung giải các bài toán lớn của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương. Chuẩn bị nhân lực chiến lược cho trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, logistics, năng lượng mới, điện hạt nhân, công nghệ sinh học, vật liệu mới, đường sắt tốc độ cao, tài chính hiện đại, quản trị công và quản trị doanh nghiệp", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.