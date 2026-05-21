Mỹ có thể hết kinh phí để tiếp tục cuộc xung đột ở Iran

Trong cuộc phỏng vấn với Punchbowl News hôm 20/5, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện Mỹ Tom Cole tuy không đưa ra dự đoán chính xác nhưng xác định tháng 8 là tháng có khả năng quân đội Mỹ sẽ hết kinh phí để tiếp tục cuộc chiến với Iran nếu Quốc hội nước này không nhanh chóng thông qua gói ngân sách mới.

"Tôi rất lo ngại vì chúng ta sắp hết thời gian để xem xét dự luật bổ sung ngân sách cho Iran", trang tin Punchbowl News dẫn lời ông Cole cho hay.

Lính lục quân Mỹ trên chiến trường. (Ảnh: Getty)

Gói hỗ trợ tài chính bổ sung cho Iran hiện đang trong giai đoạn đầu của cuộc tranh luận tại Quốc hội và vẫn chưa rõ chính xác định thời điểm các nhà lập pháp Mỹ sẽ bắt đầu xem xét.

Đề xuất này thể hiện yêu cầu của Nhà Trắng về nguồn tài trợ khẩn cấp vượt quá ngân sách của Lầu Năm Góc để trang trải chi phí quân sự liên quan đến cuộc xung đột với Iran.

Trong khi đó, báo cáo theo dõi chi phí cuộc xung đột với Iran cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chi hơn 87 tỷ USD trong 82 ngày tiến hành chiến dịch quân sự. Con số này cao gần gấp 3 lần ước tính trước đó là 29 tỷ USD, do quyền Trợ lý Bộ trưởng Lục quân Mỹ phụ trách Quản lý Tài chính Jules Hurst đưa ra.

Một số kênh truyền thông Mỹ cũng đưa tin chi phí Washington sử dụng trong cuộc chiến với Iran có thể lên tới gần 40 - 50 tỷ USD nếu tính cả chi phí xây dựng lại những cơ sở quân sự của Mỹ và thay thế tài sản bị phá hủy.

NBC dẫn nguồn cho biết thêm các đường băng, hệ thống radar cao cấp, hàng chục máy bay, kho bãi, trụ sở chỉ huy, nhà chứa máy bay và cơ sở hạ tầng liên lạc vệ tinh của Mỹ tại Vùng Vịnh đã bị lực lượng Iran tấn công.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel bắt đầu tấn công mục tiêu ở Iran khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Đến ngày 8/4, Washington và Tehran tuyên bố ngừng bắn hai tuần.

Các cuộc đàm phán tiếp theo tại Islamabad kết thúc và không mang lại kết quả, nhưng không có báo cáo về việc nối lại hành động thù địch. Tuy nhiên, Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran. Thỏa thuận ngừng bắn sau đó được gia hạn.