Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Trần Việt Nga xin tòa giảm án cho chồng

Chiều 21/5, phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga, hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cùng 32 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại cơ quan này và một số đơn vị liên quan, kết thúc phần tranh luận.

HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án kéo dài.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong tại toà.

Nói lời sau cùng, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong gửi lời xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, cơ quan cùng nhân dân cả nước, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan.

Ông Phong nói đây là “bài học đau xót”, không chỉ đối với bản thân và các đồng phạm, mà còn là bài học lớn cho những người làm công tác quản lý.

“Đứng sau lưng bị cáo là một phó giáo sư, 9 tiến sĩ giỏi, 12 thạc sĩ, còn lại đều là cử nhân, bác sĩ. Đây là mất mát rất lớn không chỉ với các bị cáo mà còn với công lao đào tạo của Nhà nước”, ông Phong giãi bày.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết bản thân nhận thức rõ “có thành tích thì được Nhà nước biểu dương, khen thưởng, có sai phạm thì phải trả giá đắt”.

Ông Phong tha thiết mong HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án hơn nữa theo đề nghị của viện kiểm sát, để các bị cáo có cơ hội cải tạo tốt, sớm trở lại cộng đồng.

Bị cáo Trần Việt Nga tại toà.

Đứng trước HĐXX, bà Trần Việt Nga cũng gửi lời xin lỗi sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ngành y cùng các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động, sai phạm của Cục An toàn thực phẩm, cũng như người dân cả nước.

“Bị cáo vô cùng ân hận, hối cải về những sai phạm của mình, đây là bài học rất đau xót”, bà Nga nói.

Nữ cựu cục trưởng mong hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo để giảm án cho bản thân, cũng như các bị cáo, để làm lại cuộc đời.

Bà Nga cũng mong sau khi cải tạo, các bị cáo có cơ hội được tiếp tục đóng góp cho đất nước, làm các công việc khác trong lĩnh vực chuyên môn đã được học và đào tạo.

Cuối cùng, bà Nga tha thiết mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình mình để chồng bà là bị cáo Lê Hoàng được hưởng án treo, ở nhà nuôi con cho bà yên tâm cải tạo.

Bị cáo Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), chồng bị cáo Trần Việt Nga, cũng gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế… Ông Hoàng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho vợ chồng ông, để bà Nga sớm trở về chăm sóc gia đình.

Các bị cáo còn lại cùng bày tỏ sự xấu hổ với bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời, thừa nhận sai phạm, mong hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình cùng các tình tiết giảm nhẹ mới để được khoan hồng khi lượng hình.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị giảm án cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong từ 4 - 5 năm tù (án sơ thẩm 20 năm tù) và giảm cho bị cáo Trần Việt Nga từ 2 - 3 năm tù (án sơ thẩm 15 năm tù) cùng về tội Nhận hối lộ.

VKS đề nghị giảm cho bị cáo Lê Hoàng 1 - 2 năm (án sơ thẩm 5 năm).

Tương tự, VKS cũng đề nghị giảm án cho hai cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Trong đó, bị cáo Nguyễn Hùng Long được đề nghị giảm án từ 1 - 2 năm tù (án sơ thẩm 12 năm tù) và Đỗ Hữu Tuấn được đề nghị giảm từ 3 - 4 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù).

Tất cả các bị cáo còn lại cũng được VKS đề nghị giảm án. Ngoài ra, một số bị cáo không kháng cáo nhưng cũng được đề nghị giảm từ 3 - 6 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, từ 2018 - 2025, các lãnh đạo, cựu lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn thực phẩm và một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ với số tiền rất lớn. Tiêu cực xảy ra trong quá trình thực hiện 3 thủ tục về thẩm định, cấp phép, qua đó các bị cáo đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 107 tỷ đồng.

Trong đó, ông Phong hưởng lợi gần 44 tỷ đồng, bà Nga hưởng lợi hơn 8 tỷ đồng, ông Hoàng hưởng lợi gần 1 tỷ đồng.