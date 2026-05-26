Ngoại trưởng Mỹ Rubio: Thoả thuận Mỹ - Iran phải mất nhiều ngày mới đạt được

Ngày 26/5, trả lời phóng viên trên chuyên cơ đi tới Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh: “Sẽ mất vài ngày để mọi chuyện lắng xuống… cho đến khi những bất đồng chỉ xoay quanh một từ, một câu. Chúng ta sẽ phải cùng nhau giải quyết vấn đề đó".

Cùng với đó, Ngoại trưởng Mỹ lưu ý eo biển Hormuz phải được mở "bằng cách này hay cách khác". "Eo biển phải được mở, chúng sẽ được mở bằng cách này hay cách khác, vì vậy chúng cần phải được mở", ông Rubio nói.

Trước đó, ông Rubio cũng thông tin với phóng viên ở New Delhi rằng Mỹ sẽ tạo mọi cơ hội để tiến trình ngoại giao thành công trước khi xem xét liệu có nên đối phó với Iran theo "một cách khác" hay không. Ông cho rằng "có một số tiến triển khá khả thi trên bàn đàm phán", ám chỉ cuộc thương lượng về việc mở lại eo biển và "cuộc đàm phán thực sự quan trọng, có thời hạn về vấn đề hạt nhân".

Những bình luận của ông Rubio được đưa ra vài giờ sau khi quân đội Mỹ tiến hành "cuộc tấn công tự vệ" nhắm vào địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran xung quanh eo biển Hormuz.

Mặc dù các quan chức Iran vẫn chưa bình luận về cuộc tấn công của Mỹ, nhưng nhiều phương tiện truyền thông liên kết với nhà nước Iran xem hành động này là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hiện tại. Lực lượng Mỹ và Iran trước đây từng đấu súng với nhau trong thời gian ngừng bắn.

Cùng thời điểm, Mỹ yêu cầu Iran phải giải tán hoàn toàn chương trình hạt nhân, trong khi Tehran khẳng định việc làm giàu uranium là quyền chủ quyền của nước này. Các quan chức Iran cũng phủ nhận việc tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

“Uranium làm giàu (bụi hạt nhân!) sẽ được chuyển giao ngay lập tức cho Mỹ để mang về nước và tiêu hủy hoặc tốt hơn hết là phối hợp với Iran tiêu hủy tại chỗ hoặc tại địa điểm khác với sự chứng kiến ​​của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử hay cơ quan tương đương”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social.

Trước đó, đài CBS News dẫn lời quan chức cấp cao của Mỹ đưa tin Iran đồng ý “về nguyên tắc” xử lý lượng uranium được làm giàu của mình.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết các cuộc đàm phán tập trung vào việc chấm dứt xung đột vũ trang với Mỹ. “Ở giai đoạn này, chúng tôi không thảo luận về vấn đề hạt nhân”, ông Baqaei cho hay.