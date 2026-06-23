Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ yêu cầu cả hệ thống chính trị cần thống nhất nhận thức quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công tác chuẩn bị năng lực lãnh đạo lâu dài của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn kiến thiết đất nước cần phải có nhân tài.

Kế thừa truyền thống này, Đảng ta luôn coi xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định với yêu cầu, cán bộ cấp chiến lược phải là những người có khả năng tham gia hoạch định đường lối, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương lớn, xử lý những vấn đề hệ trọng, quy tụ được đội ngũ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo vệ lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân trong những thời điểm khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải dứt khoát khắc phục những nhận thức lệch lạc rằng có quy hoạch là giữ chỗ, là xếp hàng đến lượt và coi quy hoạch là đảm bảo chắc chắn cho một chức vụ. Bởi, được đưa vào quy hoạch là sự ghi nhận của tổ chức nhưng cũng là sự bắt đầu của một giai đoạn rèn luyện nghiêm túc hơn, thử thách cao hơn, giám sát chặt chẽ hơn và sàng lọc thực chất hơn.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, đánh giá cán bộ không thể chỉ dựa vào hồ sơ đẹp, quá trình thuận lợi, nhận xét chung chung, phiếu tín nhiệm, hình thức hoặc cơ cấu cần có, mà phải đánh giá bằng sản phẩm hiệu quả thực thi, khả năng giải quyết những việc khó, mức độ tín nhiệm thực chất, uy tín trong tập thể, sự ghi nhận của nhân dân và dữ liệu công việc có thể kiểm chứng được.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

"Cán bộ cấp chiến lược phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng khó khăn càng phải giữ nguyên tắc, càng chịu sức ép, càng phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Cán bộ cấp chiến lược không được cơ hội, không được lấy lợi ích cá nhân, gia đình, lợi ích nhóm thay thế cho lợi ích chung, không được né tránh việc khó vì sợ trách nhiệm, không được nhân danh đổi mới để làm trái nguyên tắc, trái quy định”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Nêu rõ, đất nước đang đứng trước thời cơ và thách thức lớn, đặt ra nhiều việc mới, chưa có tiền lệ, chính vì vậy, cán bộ cấp chiến lược không thể chỉ làm việc bằng kinh nghiệm cũ, làm đúng quy trình mà không tạo ra kết quả; nói về đổi mới mà không tổ chức được cách thức đổi mới thì cũng không đạt được yêu cầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, đất nước không thể phát triển nhanh nếu cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, né việc, đùn đẩy lên trên, đẩy ngang sang các cơ quan khác.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

"Cán bộ cấp chiến lược phải có tư duy chiến lược, có năng lực thực thi, tư duy chiến lược, phải nhìn xa, nghĩ sâu, thấy xu thế, nhận diện được rủi ro, lựa chọn đúng, có trọng tâm, trọng điểm. Có năng lực thực thi, biến nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, cơ chế, dự án, dữ liệu sản phẩm và kết quả cụ thể.

Đặc biệt, nói đi đôi với làm, đã làm phải làm đến cùng, chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Cán bộ cấp chiến lược là người phải biết nghĩ đúng, nhìn đúng, làm đúng, huy động được nguồn lực, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Văn Hiếu (VOV)