Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về giáo dục - đào tạo

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Xác minh thông tin thí sinh bị tác động tâm lý tiêu cực khi thi tốt nghiệp THPT Ngày 15/6, Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết đang xác minh việc một thí sinh bị tác động tiêu cực đến tâm lý khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trên địa bàn tỉnh.

786 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đại biểu trẻ nhất 16 tuổi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra ngày 24-25/6 tại Hà Nội với 786 đại biểu tham dự, đại diện hơn 21,6 triệu thanh niên Việt Nam.

Agribank đồng hành cùng tỉnh Ninh Bình triển khai mô hình Kiosk thông minh UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp Agribank tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử (Trạm dịch vụ công).

5 thực phẩm giàu calo nhưng vẫn hỗ trợ giảm cân hiệu quả Không phải thực phẩm nhiều calo nào cũng gây tăng cân, một số loại còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả nếu ăn đúng cách.

Thuê căn hộ ở Hà Nội làm sào huyệt lừa đảo, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng Một nhóm nghi phạm thuê căn hộ tại Hà Nội làm nơi livestream bán vé cào, dựng kịch bản nhận thưởng tiền tỷ để lừa hàng nghìn người, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

VinPlace kiến tạo biểu tượng mới cho ngành cưới Việt Nam The Vietnam Grand WeddX 2026 – sự kiện ngành cưới có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam sẽ diễn ra tại VinPalace Cổ Loa, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Siêu xe thương mại lập kỷ lục tăng tốc nhanh nhất thế giới Mẫu siêu xe hàng đầu của Thụy Điển vừa thiết lập kỷ lục thế giới về thời gian hoàn thành quãng đường 0,4km dành cho xe thương mại.

Có gì bên trong quy trình sản xuất mì ăn liền tại Acecook Việt Nam? Các vấn đề về nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng vẫn là mối quan tâm của không ít người tiêu dùng khi sử dụng mì ăn liền.

Lạng Sơn: Kiểm soát hiệu quả nguy cơ dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu Trong 5 tháng đầu năm, KDYT tỉnh Lạng Sơn vẫn giữ vững, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại khu vực cửa khẩu, không để bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào trong nước.