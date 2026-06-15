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Xuất bản ngày 15/06/2026 11:09 AM
Xuất bản ngày 15/06/2026 11:09 AM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về giáo dục - đào tạo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc làm việc với ngành GD&ĐT cùng cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và kết quả thực hiện Nghị quyết 71.

Sáng 15/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và kết quả thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo.

Sáng 15/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và kết quả thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc.

Dự cuộc làm việc còn có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Dự cuộc làm việc còn có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn báo cáo tại cuộc làm việc.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn báo cáo tại cuộc làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về giáo dục - đào tạo - 7
(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-buoi-lam-viec-ve-giao-duc-dao-tao-post1306500.vov

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