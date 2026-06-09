Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương

(Nguồn: Báo điện tử VOV)
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Chiều 8/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần đổi mới tư duy, tầm nhìn và xây dựng nghị quyết mới về chiến lược phát triển biển Việt Nam đến năm 2045.
Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề xuất 4 định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các đô thị ASEAN, hướng tới xây dựng cộng đồng tự cường, bền vững.
Sau gần 2 giờ mưa lớn, đoạn tường chắn dài khoảng 50m tại xã Xuân Mai (Hà Nội) bất ngờ đổ sập khiến nước, đất đá tràn xuống khu dân cư, gây thiệt hại nhiều tài sản.
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Trên nền tảng kết nối chuyên môn y khoa và các hoạt động truyền thông, hai đơn vị kỳ vọng gia tăng mô hình dự phòng hiệu quả, thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động.
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Công an Đồng Nai khởi tố hai chủ kho hàng để điều tra hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, liên quan việc kinh doanh lượng lớn hàng giả thương hiệu nổi tiếng.
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