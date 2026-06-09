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Xuất bản ngày 09/06/2026 12:19 PM
Cập nhật lúc 12:20 PM ngày 09/06/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương

Sáng 9/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương về việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương - 5
(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-lam-viec-voi-hoi-dong-ly-luan-trung-uong-post1304707.vov

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