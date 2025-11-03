Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương

Mây mù giăng lối tại phố biển Quy Nhơn, Gia Lai.
Sáng 3/11, phố biển Quy Nhơn (Gia Lai) khoác lên mình tấm áo choàng mờ ảo, trắng xóa của sương mù.
Sương mù khiến phố biển thêm phần lãng mạn, nên thơ.
Không gian mờ ảo gợi liên tưởng đến những cao nguyên mộng mơ như Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) hay Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi)
Một toà nhà cao tầng ở phố biển hiện lên giữa biển mây.
Những dải sương mù như dòng sông trắng chảy tràn xuống, bao phủ các tòa nhà cao tầng, chỉ để lộ đỉnh núi Bà Hỏa, toạ lạc ngay giữa trung tâm phố biển.
Các tuyến đường ven biển như Xuân Diệu, Nguyễn Tất Thành, khu vực Ghềnh Ráng Tiên Sa, hay Quảng trường trung tâm,... chìm trong màn sương mờ ảo.
Đảo Hải Minh, cảng Quy Nhơn và tàu thuyền trên biển ẩn hiện trong làn sương trắng.
"Cảnh sắc lạ và đẹp, ở phố biển mà như đang ở Đà Lạt hay SaPa vậy. " anh Vũ Hoàng Hứa (35 tuổi) người dân phường Quy Nhơn chia sẻ.
"Món quà" thời tiết độc đáo này thu hút nhiều bạn trẻ, giới nhiếp ảnh tranh thủ có mặt từ sáng sớm để 'săn' những bức ảnh độc đáo.
Vẻ đẹp trầm mặc, tĩnh lặng của phố biển dưới lớp phủ sương mù buổi sớm.
Khoảnh khắc mây mù tràn xuống phố biển tan nhanh chỉ sau vài giờ khi mặt trời lên cao và không khí ấm lên.
Dù chỉ là một "vị khách" thoáng qua nhưng "biển sương mù" cũng khiến nhiều du khách, người dân địa phương xuýt xoa.
Bình luận