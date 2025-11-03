Đời sống

Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương

Thứ Hai, 03/11/2025 12:49:18 +07:00

(VTC News) - Sáng nay, phố biển Quy Nhơn (Gia Lai) khoác lên mình tấm áo choàng sương mù trắng xoá, huyền ảo, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Mây mù giăng lối tại phố biển Quy Nhơn, Gia Lai.

Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương - 1

Sáng 3/11, phố biển Quy Nhơn (Gia Lai) khoác lên mình tấm áo choàng mờ ảo, trắng xóa của sương mù.

Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương - 2

Sương mù khiến phố biển thêm phần lãng mạn, nên thơ.

Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương - 3

Không gian mờ ảo gợi liên tưởng đến những cao nguyên mộng mơ như Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) hay Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi)

Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương - 4

Một toà nhà cao tầng ở phố biển hiện lên giữa biển mây.

Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương - 5

Những dải sương mù như dòng sông trắng chảy tràn xuống, bao phủ các tòa nhà cao tầng, chỉ để lộ đỉnh núi Bà Hỏa, toạ lạc ngay giữa trung tâm phố biển.

Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương - 6

Các tuyến đường ven biển như Xuân Diệu, Nguyễn Tất Thành, khu vực Ghềnh Ráng Tiên Sa, hay Quảng trường trung tâm,... chìm trong màn sương mờ ảo.

Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương - 7

Đảo Hải Minh, cảng Quy Nhơn và tàu thuyền trên biển ẩn hiện trong làn sương trắng.

Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương - 8

"Cảnh sắc lạ và đẹp, ở phố biển mà như đang ở Đà Lạt hay SaPa vậy. " anh Vũ Hoàng Hứa (35 tuổi) người dân phường Quy Nhơn chia sẻ.

Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương - 9

"Món quà" thời tiết độc đáo này thu hút nhiều bạn trẻ, giới nhiếp ảnh tranh thủ có mặt từ sáng sớm để 'săn' những bức ảnh độc đáo.

Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương - 10

Vẻ đẹp trầm mặc, tĩnh lặng của phố biển dưới lớp phủ sương mù buổi sớm.

Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương - 11

Khoảnh khắc mây mù tràn xuống phố biển tan nhanh chỉ sau vài giờ khi mặt trời lên cao và không khí ấm lên.

Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương - 12

Dù chỉ là một "vị khách" thoáng qua nhưng "biển sương mù" cũng khiến nhiều du khách, người dân địa phương xuýt xoa.

Dũng Phong - Nguyễn Gia
