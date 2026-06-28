Toàn cảnh dự án mở rộng Quốc lộ 6 đang tăng tốc giải phóng mặt bằng

Theo kế hoạch của TP Hà Nội, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án sẽ được hoàn thành trong quý II/2026. Đến nay, phường Phú Lương, phường Kiến Hưng và phường Dương Nội đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trong khi phường Yên Nghĩa, phường Chương Mỹ cùng các xã Xuân Mai và Phú Nghĩa phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/6.