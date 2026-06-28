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Xuất bản ngày 28/06/2026 07:06 AM
Xuất bản ngày 28/06/2026 07:06 AM

Toàn cảnh dự án mở rộng Quốc lộ 6 đang tăng tốc giải phóng mặt bằng

Minh Đức
Minh Đức
(VTC News) -

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, kỳ vọng giảm ùn tắc cửa ngõ phía Tây Hà Nội và tăng kết nối vùng Tây Bắc.

Toàn cảnh dự án mở rộng cửa ngõ phía Tây Hà Nội

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai được khởi công từ tháng 12/2022. Sau thời gian triển khai, những tháng gần đây công tác giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh, tạo điều kiện để các hạng mục thi công tăng tốc.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai được khởi công từ tháng 12/2022. Sau thời gian triển khai, những tháng gần đây công tác giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh, tạo điều kiện để các hạng mục thi công tăng tốc.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 21,7km, điểm đầu tại phường Yên Nghĩa, điểm cuối ở xã Xuân Mai. Dự án được thiết kế với mặt cắt ngang 50 - 60m, vận tốc thiết kế 80 - 100km/h.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 21,7km, điểm đầu tại phường Yên Nghĩa, điểm cuối ở xã Xuân Mai. Dự án được thiết kế với mặt cắt ngang 50 - 60m, vận tốc thiết kế 80 - 100km/h.

Tổng mức đầu tư toàn dự án, bao gồm các dự án thành phần phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, khoảng 9.590 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư toàn dự án, bao gồm các dự án thành phần phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, khoảng 9.590 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của TP Hà Nội, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án sẽ được hoàn thành trong quý II/2026. Đến nay, phường Phú Lương, phường Kiến Hưng và phường Dương Nội đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trong khi phường Yên Nghĩa, phường Chương Mỹ cùng các xã Xuân Mai và Phú Nghĩa phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/6.

Theo kế hoạch của TP Hà Nội, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án sẽ được hoàn thành trong quý II/2026. Đến nay, phường Phú Lương, phường Kiến Hưng và phường Dương Nội đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trong khi phường Yên Nghĩa, phường Chương Mỹ cùng các xã Xuân Mai và Phú Nghĩa phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/6.

Ngày 21/6, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai tại xã Phú Nghĩa kiểm tra thực địa và họp đánh giá tiến độ. Theo báo cáo, đến ngày 20/6, địa phương đã bàn giao 1.355/1.366 thửa đất (đạt 99,8%), còn 11 thửa của 9 hộ chưa bàn giao và hơn 100 trường hợp chưa tháo dỡ công trình.

Ngày 21/6, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai tại xã Phú Nghĩa kiểm tra thực địa và họp đánh giá tiến độ. Theo báo cáo, đến ngày 20/6, địa phương đã bàn giao 1.355/1.366 thửa đất (đạt 99,8%), còn 11 thửa của 9 hộ chưa bàn giao và hơn 100 trường hợp chưa tháo dỡ công trình.

Tại cuộc họp, UBND xã báo cáo phương án cưỡng chế các trường hợp không chấp hành, trong khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết đang đẩy nhanh chi trả bồi thường, hỗ trợ và tháo dỡ công trình của 116 hộ dân còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6.

Tại cuộc họp, UBND xã báo cáo phương án cưỡng chế các trường hợp không chấp hành, trong khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết đang đẩy nhanh chi trả bồi thường, hỗ trợ và tháo dỡ công trình của 116 hộ dân còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6.

Toàn cảnh dự án mở rộng Quốc lộ 6 đang tăng tốc giải phóng mặt bằng - 7
Toàn cảnh dự án mở rộng Quốc lộ 6 đang tăng tốc giải phóng mặt bằng - 8

Đến nay, nhiều đoạn tuyến đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện để các nhà thầu đồng loạt triển khai thi công.

Trên các đoạn đã được bàn giao mặt bằng, nhà thầu tập trung thi công hệ thống thoát nước, nền đường và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Trên các đoạn đã được bàn giao mặt bằng, nhà thầu tập trung thi công hệ thống thoát nước, nền đường và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Tại những vị trí đã hoàn thành thảm nhựa, tuyến đường dần hình thành diện mạo mới. Trong khi đó, ở một số đoạn khác, các đơn vị thi công đang tập trung lu lèn, hoàn thiện nền đường để chuẩn bị cho công đoạn thảm bê tông nhựa.

Tại những vị trí đã hoàn thành thảm nhựa, tuyến đường dần hình thành diện mạo mới. Trong khi đó, ở một số đoạn khác, các đơn vị thi công đang tập trung lu lèn, hoàn thiện nền đường để chuẩn bị cho công đoạn thảm bê tông nhựa.

Toàn cảnh dự án mở rộng Quốc lộ 6 đang tăng tốc giải phóng mặt bằng - 11
Toàn cảnh dự án mở rộng Quốc lộ 6 đang tăng tốc giải phóng mặt bằng - 12

Tại công trường cầu Mai Lĩnh, nhiều mũi thi công được duy trì liên tục. Đến nay, phần kết cấu chính của cầu đang được triển khai theo đúng tiến độ, một số phiến dầm đã hoàn thành, trong khi hạng mục cọc khoan nhồi vẫn được tiếp tục thi công để đáp ứng kế hoạch đề ra.

Sau khi hoàn thành, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai được kỳ vọng sẽ tăng năng lực thông hành trên trục cửa ngõ phía Tây Thủ đô, giảm ùn tắc giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương dọc tuyến.

Sau khi hoàn thành, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai được kỳ vọng sẽ tăng năng lực thông hành trên trục cửa ngõ phía Tây Thủ đô, giảm ùn tắc giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương dọc tuyến.

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