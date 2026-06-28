Toàn cảnh dự án mở rộng Quốc lộ 6 đang tăng tốc giải phóng mặt bằng

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, kỳ vọng giảm ùn tắc cửa ngõ phía Tây Hà Nội và tăng kết nối vùng Tây Bắc.
Toàn cảnh dự án mở rộng cửa ngõ phía Tây Hà Nội
Đến nay, nhiều đoạn tuyến đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện để các nhà thầu đồng loạt triển khai thi công.
Tại công trường cầu Mai Lĩnh, nhiều mũi thi công được duy trì liên tục. Đến nay, phần kết cấu chính của cầu đang được triển khai theo đúng tiến độ, một số phiến dầm đã hoàn thành, trong khi hạng mục cọc khoan nhồi vẫn được tiếp tục thi công để đáp ứng kế hoạch đề ra.
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Chủ tịch Hà Nội kiến nghị Chính phủ sớm hoàn tất thủ tục bàn giao hai tuyến đường sắt cải dịch để thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1, đồng thời dừng khai thác tuyến đường sắt hiện hữu từ Ngọc Hồi vào trung tâm.
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