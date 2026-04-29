Tình báo Mỹ đánh giá phản ứng của Iran trước kịch bản ông Trump tuyên bố chiến thắng

Mục tiêu của việc này là tìm hiểu những hệ lụy nếu ông Trump đơn phương rút lui khỏi cuộc xung đột với Iran. Một số quan chức và cố vấn lo ngại, tuyên bố rút lui của ông Trump có thể dẫn đến những tổn thất nặng nề cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay.

Mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra, và ông Trump hoàn toàn có thể tăng cường các hoạt động quân sự trở lại, nhưng việc giảm leo thang nhanh chóng sẽ giúp giảm áp lực chính trị lên tổng thống, ngay cả khi điều đó có thể khiến Iran trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí xây dựng lại các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Trong những ngày đầu tiên khi xung đột mới bùng phát, các cơ quan tình báo đã đánh giá rằng nếu ông Trump tuyên bố chiến thắng và Mỹ rút quân khỏi khu vực, Iran có thể sẽ coi đó là một chiến thắng.

Thay vào đó, nếu ông Trump nói rằng Mỹ đã thắng nhưng vẫn duy trì hiện diện quân sự, Iran có thể sẽ coi đó là một chiến thuật đàm phán.

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia chưa bình luận về báo cáo mới nhất của Reuters.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết, Mỹ vẫn đang tham gia đàm phán với Iran và sẽ “không vội vàng ký một thỏa thuận tồi tệ”.

“Tổng thống sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận đặt an ninh quốc gia của Mỹ lên hàng đầu, và ông ấy đã nói rõ rằng Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”, bà nói.

Bài toán chính trị

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc chiến ở Iran rất không được lòng người dân Mỹ. Chỉ 26% số người được hỏi trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos tuần trước cho rằng, chiến dịch quân sự này đáng giá với những gì đã bỏ ra, và chỉ 25% cho rằng việc đó làm cho nước Mỹ an toàn hơn.

Ba nguồn thạo tin trong những ngày gần đây nói rằng, Tổng thống Trump nhận thức rõ về cái giá chính trị mà ông và đảng của mình đang phải trả.

Hai mươi ngày sau khi ông Trump tuyên bố ngừng bắn, một loạt các nỗ lực ngoại giao cho đến nay vẫn thất bại trong việc mở hoàn toàn eo biển Hormuz. Việc Iran đóng cửa eo biển đã đẩy giá năng lượng trên toàn thế giới và giá xăng ở Mỹ lên cao. Khả năng làm gián đoạn thương mại của Iran mang lại cho nước này đòn bẩy mạnh mẽ trước Mỹ và các đồng minh.

Quyết định giảm bớt sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực, cùng với việc dỡ bỏ lệnh cấm vận song phương, được dự đoán sẽ làm giảm giá xăng dầu. Tuy nhiên, cho đến nay, một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn còn rất xa vời.

Cuối tuần trước, Tổng thống Trump đã hủy chuyến đi của đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner đến Pakistan - quốc gia trung gian hòa giải. Ông nói rằng việc đó sẽ mất "quá nhiều thời gian", và nếu Iran muốn đàm phán, "tất cả những gì họ cần làm là gọi điện".

Các phương án quân sự

Theo một nguồn thạo tin khác, nhiều phương án quân sự vẫn đang được xem xét, trong đó có việc nối lại các cuộc không kích nhằm vào các lãnh đạo quân sự và chính trị của Iran.

Tuy nhiên, phương án tham vọng nhất - chẳng hạn như một cuộc đổ bộ lên đất liền ở Iran - dường như ít khả thi hơn so với vài tuần trước.

Một quan chức Nhà Trắng mô tả áp lực trong nước đối với Tổng thống Trump để kết thúc chiến tranh là "rất lớn".

Một trong những nguồn tin cho biết, Iran đã tận dụng thời gian ngừng bắn để khôi phục các bệ phóng, đạn dược, máy bay không người lái và các vật liệu khác đã bị chôn vùi bởi các cuộc ném bom của Mỹ và Israel trong những tuần đầu của cuộc xung đột.

Do đó, cái giá mà Mỹ phải trả nếu nối lại giao tranh ở thời điểm hiện tại sẽ lớn hơn nhiều so với những ngày đầu ngừng bắn.