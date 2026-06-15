Đức thắng Curacao 7-1, lập kỷ lục World Cup

(VTC News) -

Đội tuyển Đức bắt đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng chiến thắng 7-1 trước Curacao tại Houston (Mỹ). Curacao có khoảnh khắc gây sốc với bàn thắng lịch sử trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Tuy nhiên, sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn giữa 2 đội vẫn được thể hiện cả về thế trận lẫn các số liệu thống kê, tỷ số.

Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội tuyển Đức lên tới 65%. Đội bóng của huấn luyện viên Julian Nagelsmann tung ra 26 cú sút, 12 lần đưa bóng trúng đích và tạo chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 3,90. Các cầu thủ Đức tạo ra thế trận hoàn toàn một chiều, gây sức ép liên tục và tạo ra nhiều cơ hội.

Video: Đội tuyển Đức ghi bàn như đá tập

Đội bóng châu Âu nhập cuộc với tốc độ cao, liên tục khai thác khoảng trống quanh khu vực 16m50 bằng các pha phối hợp nhanh của Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sane và Kai Havertz. Đội tuyển Đức sớm cụ thể hóa ưu thế ở phút thứ 6 sau pha phối hợp như đá tập. Florian Wirtz kiến tạo để Felix Nmecha ghi bàn mở tỷ số.

Đội tuyển Đức thắng đậm Curacao. (Ảnh: Reuters)

Curacao có thời điểm gây bất ngờ khi Livano Comenencia tận dụng tình huống phòng ngự hời hợt của đối thủ để ghi bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, đó chỉ là khoảnh khắc hiếm hoi đội bóng Caribe tạo ra mối đe dọa cho hàng thủ đội tuyển Đức.

Sau bàn thua, Đức không mất nhịp tấn công. Họ tiếp tục ép sân và tạo sức ép mạnh. Curacao chống đỡ được đến phút 38, khi Nico Schlotterbeck đánh đầu ghi bàn sau quả phạt góc để đưa Đức vượt lên 2-1. Đến phút bù giờ hiệp 1, Riechedly Bazoer phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện để Havertz ghi bàn trên chấm phạt đền.

Video: Bàn thắng lịch sử của Curacao

Hiệp 2 là màn phô diễn sức mạnh của đội tuyển Đức, trong khi Curacao cho thấy sự non kém kinh nghiệm trong lần đầu thi đấu ở World Cup. Ngay phút 47, Joshua Kimmich chuyền bóng như đặt để Musiala dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 4-1.

Bàn thua thứ tư khiến Curacao vỡ trận. Đội bóng châu Mỹ muốn đẩy cao đội hình, nhưng không đủ chất lượng để chơi tấn công hiệu quả. Họ chỉ có 8 cú sút, 2 lần trúng đích và không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào Ngược lại, khi khoảng trống ở hàng phòng ngự lộ ra nhiều hơn, Curacao tiếp tục nhận bàn thua.

Đội tuyển Đức vẫn kiểm soát trận đấu ngay cả khi thay hàng loạt cầu thủ. Đội bóng châu Âu khai thác tốt các khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đối phương để ghi thêm 3 bàn. Kai Havertz khép lại chiến thắng cho đội tuyển Đức bằng pha xử lý khéo léo ở phút 88, ấn định tỷ số 7-1.

Đây là trận đấu có tỷ số đậm nhất của World Cup 2026 tính đến hiện tại. Đức trở thành đội bóng ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup (239 bàn), vượt qua kỷ lục cũ của Brazil.

Xem lại đầy đủ diễn biến và video 8 pha ghi bàn của trận đấu Đức thắng Curacao 7-1 tại đây.

Video: Bàn thắng giúp đội tuyển Đức thiết lập kỷ lục

Đức 7 1 Curacao Nmecha 6' 21' Comenencia Schlotterbeck 38' Havertz 45+5' Musiala 47' Brown 68' Undav 78' Havertz 88'

Số liệu thống kê trận Đức 7-1 Curacao.