Tình bạn 23 năm của cặp thần tượng đình đám showbiz Việt thập niên 2000

Thu Thủy và Ưng Hoàng Phúc từng là cặp song ca đình đám vào những năm 2000. Thời điểm đó, Ưng Hoàng Phúc vừa tách khỏi nhóm 1088 và đang là ngôi sao hot của thị trường với loạt hit ăn khách. Trong khi đó, Thu Thủy cũng vừa chia tay nhóm Mây Trắng để khởi nghiệp solo.

Năm 2003, ca khúc Mỗi người một nơi đưa tên tuổi của cả hai vươn lên cao hơn và trở thành những ca sĩ đắt show tại thời điểm đó. Kể từ đó, Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết.

Ưng Hoàng Phúc chia sẻ anh hiếm hoi có một tình bạn thân thiết với một đồng nghiệp nữ như Thu Thủy suốt nhiều năm qua. Cả hai vẫn thường xuyên trò chuyện, dành nhiều thời gian cho nhau.

"Chúng tôi không chỉ hát chung trong nhiều show mà hai gia đình cũng thường xuyên gặp gỡ, thân thiết với nhau. Đó là tình bạn, tình anh em rất đẹp trong mắt cả hai”, nam ca sĩ cho biết.

Dù thời điểm hiện tại, sự nghiệp âm nhạc của Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy không còn như thời đỉnh cao. Tuy nhiên họ vẫn giữ được tình bạn đẹp và luôn được đánh giá là một trong những cặp đôi ăn ý nhất của showbiz Việt.

Gia đình Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy giữ mối quan hệ thân thiết.

Sau 23 năm, Thu Thủy và Ưng Hoàng Phúc quyết định tái hợp trong một sản phẩm âm nhạc để đánh dấu kỷ niệm tình bạn giữa hai anh em. Ca khúc Chốn tim mình nương náu đã được cả hai lựa chọn kỹ lưỡng để tái hợp.

Ca khúc là một bản ballad nhạc Hoa lời Việt, có tựa đề gốc là Thẩm viên ngoại. Bản Việt do nhạc sĩ Mai Fin viết lời. Lời bài hát đưa người nghe trở về đoạn đường quá khứ, nơi cả hai như "kẻ mù" không lối về, để rồi kỷ niệm dù có nắm giữ cũng phải "xin giã từ".

Màn kết hợp của Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy không chỉ là sự hòa quyện của hai giọng hát ăn ý mà còn là sự thấu hiểu về nỗi đau của sự trưởng thành.

MV "Chốn tim mình nương náu" - Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy

Ưng Hoàng Phúc từng được xem là hiện tượng âm nhạc những năm 2000 với nhiều bản hit đình đám như Thà rằng như thế, Người ta nói, Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi... Hiện anh vẫn hoạt động âm nhạc chăm chỉ, liên tục ra mắt sản phẩm mới. Ngoài ca hát, anh còn đóng phim và kinh doanh.

Thu Thủy từng hoạt động trong 2 nhóm nhạc đình đám Mây Trắng và H.A.T. Khi theo đuổi sự nghiệp solo, nữ ca sĩ sở hữu loạt hit Sao em vẫn yêu, Lời chia tay dễ nói thế sao anh, Microphone... Những năm gần đây, cô chuyển hướng kinh doanh, thỉnh thoảng tham gia các chương trình phù hợp.