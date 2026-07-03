Tin xe 3/7: Mitsubishi Attrage nâng cấp ADAS, Siêu SUV Lamborghini 810 PS ra mắt

(VTC News) -

Mitsubishi Attrage 2026 bổ sung ADAS, chờ ngày về Việt Nam

Mitsubishi vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Mitsubishi Attrage 2026 tại Thái Lan, đánh dấu lần làm mới thứ ba của thế hệ thứ sáu sau hơn một thập kỷ có mặt trên thị trường. Mẫu sedan hạng B được cải tiến về thiết kế ngoại thất, bổ sung thêm công nghệ an toàn chủ động ADAS và dự kiến tiếp tục mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Tại Thái Lan, Mitsubishi Attrage 2026 được phân phối với hai phiên bản Active và Smart, có giá lần lượt 564.000 Baht và 619.000 Baht, tương đương khoảng 451-495 triệu đồng. Ngoại thất nổi bật với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield được tinh chỉnh, lưới tản nhiệt hình lục giác mới, nhiều chi tiết sơn đen, cụm đèn pha thiết kế lại và bộ mâm mới, trong khi khoang nội thất gần như giữ nguyên.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng 3 xi-lanh 1.2L mã 3A92 hút khí tự nhiên, cho công suất 76 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, kết hợp hộp số vô cấp INVECS III CVT cùng hệ dẫn động cầu trước. Động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 6, tích hợp hệ thống ngắt máy tạm thời và có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,29 lít/100 km.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống an toàn. Phiên bản Active được trang bị cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo chệch làn đường, trong khi bản Smart bổ sung hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước ở dải tốc độ thấp và radar hỗ trợ ngăn tăng tốc ngoài ý muốn trong phạm vi tối đa 4 m phía trước xe.

Lamborghini Urus SE Performante sở hữu sức mạnh 810 PS

Lamborghini đã chính thức giới thiệu Lamborghini Urus SE Performante, phiên bản hiệu suất cao mới của dòng SUV plug-in hybrid Urus SE. Mẫu xe được nâng cấp cả về hệ truyền động, khả năng vận hành và khí động học, hướng đến trải nghiệm thể thao hơn so với phiên bản tiêu chuẩn.

Urus SE Performante vẫn sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện đặt giữa động cơ và hộp số, nhưng tổng công suất được nâng lên 810 PS cùng mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm, cao hơn mức 800 PS và 950 Nm của Urus SE. Xe sử dụng bộ pin lithium-ion 25,9 kWh, cho khả năng chạy hoàn toàn bằng điện tối đa 60 km. Lamborghini cho biết hệ thống xả titan mới phát triển cùng Akrapovic giúp giảm 10 kg và tối ưu luồng khí xả, góp phần tăng hiệu suất vận hành.

Hãng cũng tập trung giảm trọng lượng tổng thể khi tinh chỉnh hệ thống phanh, vật liệu cách âm và nội thất, giúp xe nhẹ hơn bản tiêu chuẩn 32 kg, còn 2.473 kg. Xe được trang bị cảm biến 6D theo dõi gia tốc và chuyển động thân xe theo thời gian thực, đồng thời bổ sung chế độ lái Rally bên cạnh Strada, Sport và Corsa.

Ngoài ra, hệ thống treo khí nén hai buồng được tinh chỉnh để giảm 55% độ nghiêng thân xe và giảm 25% rung động. Thiết kế sử dụng nhiều vật liệu carbon hơn, tăng 23% lực ép xuống mặt đường trong khi giảm 3% lực cản khí động học. Khoang lái có màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch với giao diện lấy cảm hứng từ Lamborghini Revuelto. Hãng hiện chưa công bố giá bán chính thức của mẫu SUV hiệu suất cao này.

Suzuki XL7 Hybrid bản nâng cấp lộ diện trước ngày ra mắt

Những hình ảnh đầu tiên của Suzuki XL7 Hybrid bản nâng cấp giữa vòng đời đã xuất hiện trước thời điểm ra mắt tại Indonesia, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7/2026. Mẫu MPV 7 chỗ chủ yếu được làm mới ngoại hình trong khi hệ truyền động nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên.

So với phiên bản hiện hành, XL7 Hybrid mới sở hữu lưới tản nhiệt thiết kế lại, cản trước tinh chỉnh, đèn sương mù LED mới, bộ mâm hợp kim 16 inch sơn đen và cụm đèn hậu LED nền tối tương tự phiên bản Black Edition. Những thay đổi này giúp mẫu xe mang diện mạo hiện đại và khỏe khoắn hơn nhưng không làm thay đổi tổng thể thiết kế.

Về vận hành, Suzuki XL7 Hybrid dự kiến tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L mã K15B cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Hệ truyền động kết hợp hệ thống mild-hybrid ISG, pin lithium-ion 10Ah 12V, hộp số tự động 4 cấp và dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố vào khoảng 5,2 lít/100 km.

Sau khi ra mắt tại Indonesia, Suzuki XL7 Hybrid bản nâng cấp được dự đoán sẽ tiếp tục xuất hiện tại Thái Lan vào cuối năm nay trong khuôn khổ triển lãm Thailand International Motor Expo 2026.