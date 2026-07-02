Tin xe 2/7: Hyundai Ioniq 3 tiêu chuẩn lộ diện, Ranger nâng cấp nhưng giữ giá

(VTC News) -

Hyundai Ioniq 3 bản tiêu chuẩn hướng tới nhóm khách hàng phổ thông

Hyundai tiếp tục mở rộng dòng xe điện Ioniq 3 khi giới thiệu phiên bản tiêu chuẩn sau thời gian chỉ công bố biến thể N Line. So với bản thể thao, Hyundai Ioniq 3 tiêu chuẩn được tinh chỉnh theo hướng đơn giản và thực dụng hơn, hướng đến nhóm khách hàng phổ thông với ngoại thất gọn gàng cùng không gian nội thất sáng màu.

Hyundai Ioniq 3 bản tiêu chuẩn lộ diện với thiết kế gọn gàng hơn.

Ở ngoại thất, xe sử dụng cản trước mới với hốc hút gió đóng/mở chủ động, loại bỏ các khe gió cỡ lớn và chi tiết ốp đen trên bản N Line. Cụm đèn pha LED tách rời cùng dải đèn nhận diện bốn điểm vẫn được giữ lại.

Bên hông, xe dùng mâm hợp kim kích thước từ 16-18 inch thay cho loại 19 inch, gương sơn cùng màu thân xe, cánh gió sau nhỏ hơn và bộ khuếch tán gió cũng được thiết kế kín đáo hơn.

Nội thất áp dụng triết lý “Furnished Space”, chuyển sang tông màu sáng, đi kèm màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch sử dụng hệ điều hành Pleos Connect dựa trên Android, hỗ trợ kho ứng dụng Pleos App Market và trợ lý giọng nói AI Gleo.

Hyundai Ioniq 3 sử dụng nền tảng E-GMP điện áp 400 V và có hai cấu hình truyền động. Bản Standard trang bị một mô-tơ điện công suất 144 mã lực, pin 42,2 kWh, phạm vi hoạt động 344 km theo chuẩn WLTP.

Trong khi đó, bản Long Range dùng pin 61 kWh, mô-tơ điện 133 mã lực và có thể di chuyển tối đa 496 km sau mỗi lần sạc. Hyundai hiện chưa công bố giá bán tại châu Âu, dự kiến những chiếc xe đầu tiên sẽ xuất xưởng trong quý III/2026.

BMW X5 2027 chuyển sang thiết kế Neue Klasse, bổ sung bản thuần điện

BMW chính thức giới thiệu BMW X5 2027 với ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse, đánh dấu bước thay đổi lớn của dòng SUV hạng sang sau nhiều năm phát triển. Mẫu xe được làm mới toàn diện về ngoại thất, nội thất và hệ truyền động, đồng thời lần đầu tiên có thêm phiên bản thuần điện BMW iX5.

BMW X5 2027 chính thức ra mắt với thiết kế Neue Klasse mới.

Ngoại thất nổi bật với cụm đèn mang họa tiết chữ X kép, tay nắm cửa truyền thống được thay bằng nút mở tích hợp trên cột xe, viền cửa kính ẩn và bộ mâm tiêu chuẩn 21 inch, có thể nâng lên 23 inch.

Khoang lái sử dụng hệ thống BMW Panoramic iDrive gồm màn hình trung tâm 17,9 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số kéo dài dưới kính lái và màn hình hiển thị thông tin 3D trên kính chắn gió. Xe còn có trần kính toàn cảnh diện tích khoảng 2,6 m² và tùy chọn màn hình 14,6 inch cho hành khách phía trước.

BMW X5 2027 có ba lựa chọn hệ truyền động. Bản X5 40 sử dụng động cơ xăng 3.0L 6 xi-lanh tăng áp kết hợp mild hybrid 48 V, công suất 394 mã lực và mô-men xoắn 580 Nm. Phiên bản X5 50e PHEV đạt tổng công suất 483 mã lực, mô-men xoắn 700 Nm, pin 26,5 kWh và phạm vi chạy điện 71 km.

Trong khi đó, BMW iX5 60 AWD dùng hai mô-tơ điện cho công suất 570 mã lực, mô-men xoắn 804 Nm, pin 144 kWh, phạm vi hoạt động ước tính 700 km theo chuẩn EPA, hỗ trợ sạc nhanh 800 V công suất 460 kW, sạc từ 10-80% trong khoảng 22 phút. Tại Mỹ, BMW X5 2027 có giá từ 71.250-81.250 USD.

Ford Ranger 2026 nâng cấp trang bị, bản XLS giữ giá từ 707 triệu đồng

Ford Việt Nam công bố dải sản phẩm Ford Ranger 2026 với nhiều nâng cấp về hệ truyền động, tiện nghi và chính sách hậu mãi. Phiên bản mới gồm hai bản XLS, hai bản Wildtrak và một bản Raptor, trong đó Ranger XLS 2.0L AT 4x2 vẫn giữ giá khởi điểm 707 triệu đồng, còn bản XLS 4x4 có giá 776 triệu đồng.

Ford Ranger XLS 2026 bản nâng cấp.

Điểm thay đổi đáng chú ý là toàn bộ các phiên bản đều được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Động cơ diesel 2.0L tăng áp được nâng cấp với xích cam mới và hệ thống phun nhiên liệu Bosch nhằm cải thiện độ bền và khả năng vận hành.

Riêng bản XLS được bổ sung hàng loạt trang bị vốn chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao hơn như màn hình giải trí 12 inch chạy hệ điều hành SYNC 4A, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động hai vùng, cửa gió và cổng USB cho hàng ghế sau, gương chỉnh/gập điện cùng đèn hậu LED.

Ở các phiên bản cao cấp, Wildtrak tiếp tục có hai lựa chọn động cơ diesel 2.0L và V6 3.0L. Bản V6 được trang bị đèn LED ma trận, mâm 20 inch và cần số điện tử.

Trong khi đó, Ranger Raptor sử dụng động cơ xăng V6 3.0L EcoBoost, bổ sung hệ thống ống xả chủ động với bốn chế độ âm thanh, hệ thống treo FOX điều khiển điện tử cùng bảy chế độ lái. Ford cũng nâng thời gian bảo hành tiêu chuẩn của Ranger lên 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.