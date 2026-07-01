Tin xe 1/7: Pajero mới tăng tốc trở lại, bán tải giống Land Cruiser sắp ra mắt

(VTC News) -

Mitsubishi Pajero 2027 hé lộ bảng đồng hồ đậm chất off-road

Mitsubishi tiếp tục công bố những chi tiết mới của Mitsubishi Pajero 2027 trước thời điểm mẫu SUV đầu bảng dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay.

Sau khi giới thiệu thiết kế hệ thống đèn phía trước, hãng chuyển sự chú ý sang khoang lái với cụm đồng hồ kỹ thuật số Multi Meter mang cảm hứng từ các thế hệ Pajero trước, nhấn mạnh định hướng phát triển dành cho khả năng chinh phục địa hình.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới được “nhá hàng” với bảng đồng hồ biểu tượng.

Theo thông tin được công bố, màn hình sẽ hiển thị nhiều dữ liệu phục vụ vận hành off-road như độ cao, góc nghiêng ngang và dọc, hướng la bàn, nhiệt độ môi trường cũng như phân bổ mô-men xoắn theo thời gian thực. Thiết kế các đồng hồ tròn gợi nhớ đến Pajero thế hệ thứ hai và thứ ba, khi đồng hồ đo độ nghiêng từng là trang bị quen thuộc trên dòng SUV địa hình của hãng.

Bên cạnh đó, Pajero 2027 còn sở hữu dải đèn LED hình chữ T, thân xe vuông vức với nắp ca-pô cao, hốc bánh xe cơ bắp và đuôi xe thẳng đứng. Mẫu SUV này sử dụng khung gầm hình thang của Triton nhưng được phát triển riêng hệ thống treo và khoang nội thất nhằm cân bằng giữa khả năng off-road và sự thoải mái khi vận hành. Mitsubishi cũng xác nhận xe sẽ được điện hóa, nằm trong kế hoạch phát triển các mẫu hybrid tự sạc (HEV) và hybrid sạc điện (PHEV) trong những năm tới.

Jetour Zongheng F700 chuẩn bị gia nhập phân khúc bán tải

Thương hiệu Jetour của Chery đã công bố những hình ảnh đầu tiên của Jetour Zongheng F700 phiên bản thương mại. Mẫu bán tải cabin kép này dự kiến ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu vào tháng 11 và hướng đến cạnh tranh với BYD Shark 6, Toyota Hilux cũng như nhiều đối thủ trong phân khúc bán tải cỡ trung.

Mẫu bán tải mới giống Toyota Land Cruiser sắp gia nhập cuộc đua với Hilux.

Jetour Zongheng F700 gây chú ý với phần đầu xe vuông vức, cụm đèn pha và lưới tản nhiệt mang phong cách gợi liên tưởng đến Toyota Land Cruiser. Xe có chiều dài 5.495 mm và chiều dài cơ sở 3.350 mm, lớn hơn nhiều mẫu bán tải phổ biến hiện nay. Khoang lái sử dụng màn hình kéo dài sát chân kính chắn gió kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn và hàng phím điều khiển vật lý.

Mẫu xe dùng khung gầm rời, hệ thống treo trước tay đòn kép và treo sau lò xo cuộn. Hệ truyền động PHEV kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.0L 4 xi-lanh công suất 208 mã lực với mô-tơ điện, sử dụng pin CATL Shenxing hỗ trợ sạc nhanh từ 20-80% trong khoảng 10 phút. Khi sạc đầy pin và đổ đầy nhiên liệu, phạm vi hoạt động kết hợp của xe có thể đạt khoảng 1.300 km theo chu trình CLTC.

Volkswagen ID. Era S5 lộ nội thất trước ngày mở bán

Liên doanh SAIC-Volkswagen đã lần đầu công bố thiết kế nội thất của Volkswagen ID. Era S5, mẫu sedan hạng trung thuộc dòng ID. Era sẽ được mở bán tại Trung Quốc trong năm nay. Xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế tối giản với màn hình giải trí nổi cỡ lớn, vô-lăng hai chấu, bảng đồng hồ LCD, cần số đặt trên cột lái cùng bệ trung tâm tích hợp sạc không dây và nhiều ngăn chứa đồ.

Khoang nội thất của Volkswagen ID. Era 5S.

Volkswagen ID. Era S5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.836 x 1.880 x 1.505 mm, chiều dài cơ sở 2.766 mm. Ngoại thất sử dụng tay nắm cửa bán ẩn, dải đèn LED kéo dài phía trước và cụm đèn hậu LED toàn chiều rộng. Mẫu sedan này được trang bị hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV), kết hợp động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh công suất 107 mã lực với mô-tơ điện 174 mã lực.

Xe có thể chạy thuần điện 160 km theo chu trình CLTC, mức tiêu thụ nhiên liệu khi pin cạn chỉ 2,82 lít/100 km và phạm vi hoạt động kết hợp vượt 2.000 km sau khi sạc đầy pin và đổ đầy nhiên liệu. Ngoài ra, Volkswagen còn tích hợp hệ thống hỗ trợ lái Navigate on Autopilot (NOA), cho phép hỗ trợ lái trên cả đường đô thị và cao tốc theo lộ trình định sẵn.