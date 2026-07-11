Tin xe 11/7: GAC GS3 Emzoom về Việt Nam, Denza Z mạnh 1.582 mã lực

(VTC News) -

GAC GS3 Emzoom gia nhập phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam

GAC Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu SUV cỡ B GAC GS3 Emzoom dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Xe được phân phối với một phiên bản duy nhất 1.5T Premium R, giá bán 639 triệu đồng, bổ sung thêm lựa chọn trong phân khúc SUV đô thị đang có mức cạnh tranh cao.

Phát triển trên nền tảng GPMA, GS3 Emzoom có kích thước 4.410 x 1.850 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm. Ngoại thất sử dụng ngôn ngữ thiết kế Star Diamond Shadow với cụm đèn LED Laser Eye, tay nắm cửa ẩn chỉnh điện, mâm hợp kim 18 inch và cụm đèn hậu LED toàn phần.

Khoang lái hướng đến người lái với bảng đồng hồ LCD 7 inch, màn hình cảm ứng 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, cần số pha lê, sạc không dây, điều hòa tự động tích hợp lọc không khí PM1.0, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh DTS 6 loa.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L Turbo GDI kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp, cho công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 270 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 8 giây và mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 5,9 lít/100 km theo chuẩn NEDC.

Mẫu SUV này còn được trang bị ADAS cấp độ 2, camera 360 độ 3D, hỗ trợ đỗ xe tự động FAPA cùng 6 túi khí. Dịp mở bán, GAC áp dụng gói bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km, kèm nhiều ưu đãi dịch vụ sau bán hàng.

Nissan Tekton ra mắt, giá từ 315 triệu đồng

Nissan đã giới thiệu mẫu SUV cỡ B hoàn toàn mới Nissan Tekton tại Ấn Độ. Xe được sản xuất trong nước và dự kiến xuất khẩu tới hơn 50 thị trường thuộc Trung Đông và châu Phi.

Mẫu xe này có giá khởi điểm 1,049 triệu Rupee (khoảng 315 triệu đồng), hướng tới cạnh tranh với Hyundai Creta, Kia Seltos cùng nhiều đối thủ trong phân khúc.

Tekton được phát triển từ nền tảng của Dacia Duster nhưng mang thiết kế lấy cảm hứng từ Nissan Patrol. Xe có chiều dài 4.348 mm, trục cơ sở 2.657 mm, khoảng sáng gầm 212 mm và khoang hành lý 518 lít.

Nội thất nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình trung tâm 10,1 inch, trong khi các phiên bản cao cấp có thêm cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây, ghế trước thông gió, cốp điện, 6 túi khí và gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2.

Nissan Tekton sử dụng nền tảng CMF-B với hai lựa chọn động cơ xăng tăng áp dẫn động cầu trước. Phiên bản tiêu chuẩn trang bị động cơ 1.0L 3 xi-lanh công suất 100 mã lực, đi kèm hộp số sàn 6 cấp.

Phiên bản cao hơn dùng động cơ 1.3L 4 xi-lanh công suất 161 mã lực, kết hợp hộp số sàn hoặc ly hợp kép 6 cấp. Giá bán cao nhất của xe là 1,859 triệu Rupee (khoảng 558 triệu đồng) cho phiên bản Tekna+.

BYD Denza Z sở hữu 1.582 mã lực, tăng tốc dưới 2,3 giây

Thương hiệu Denza thuộc tập đoàn BYD đã trình làng mẫu siêu xe điện BYD Denza Z tại Lễ hội Tốc độ Goodwood 2026.

Xe được phát triển trên nền tảng e3 Sports Car Platform với hệ truyền động gồm ba mô-tơ điện, tạo công suất tối đa 1.582 mã lực và mô-men xoắn 1.240 Nm. Tại Anh, phiên bản Coupe có giá từ 142.900 Bảng, thấp hơn mức khởi điểm của Porsche 911 Carrera 4 GTS.

Denza Z có ba phiên bản Coupe, Spider và Racing. Bản Coupe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,25 giây, còn bản Racing chỉ mất 1,96 giây khi sử dụng lốp chuyên dụng, đồng thời đạt tốc độ tối đa 350 km/h.

Hãng cũng giới thiệu bản Special Edition với công suất hơn 1.973 mã lực và khả năng tăng tốc dưới 1,7 giây, song chưa công bố đầy đủ thông số.

Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai dung lượng 76 kWh, hỗ trợ công nghệ Flash Charging công suất 1.500 kW, cho phép sạc từ 10-70% trong 5 phút hoặc đạt 97% sau 9 phút.

Phạm vi hoạt động theo chuẩn WLTP dao động từ 380-409 km. Xe còn được trang bị giảm xóc từ biến, phanh carbon-gốm, hệ thống phân bổ mô-men xoắn chủ động, màn hình trung tâm 12,8 inch, hệ thống âm thanh Devialet, gương kỹ thuật số và cấu hình 4 chỗ ngồi nhờ chiều dài cơ sở 2.780 mm.