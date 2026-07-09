Tin thế giới nổi bật trong ngày 9/7

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 9/7, dư luận quốc tế chú ý đến việc Mỹ phát động đợt không kích mới nhằm vào Iran trong khi Tổng thống Donald Trump tiết lộ Tehran đề nghị nối lại đàm phán; ông Trump bày tỏ tin tưởng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ sớm gặp trực tiếp; Pháp căng mình ứng phó với các vụ cháy rừng nghiêm trọng khiến hàng nghìn người phải sơ tán; trong khi Nhật Bản khẩn trương chuẩn bị đối phó siêu bão Bavi với sức gió rất mạnh.

Mỹ phát động cuộc tấn công mới, Iran đề nghị thỏa thuận

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo mở đợt không kích mới nhằm vào Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, với mục tiêu làm suy yếu năng lực đe dọa tự do hàng hải của Tehran tại eo biển Hormuz.

Theo CENTCOM, chiến dịch là phản ứng trước các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại và thủy thủ đoàn dân sự trên tuyến hàng hải quốc tế quan trọng này.

Mỹ phát động cuộc tấn công mới, Iran đề nghị thỏa thuận

Trung tâm thành phố Tehran, Iran. (Ảnh: AP)

Truyền thông Iran cho biết nhiều vụ nổ xảy ra tại các thành phố cảng Chabahar, Konarak, Jask và khu vực đảo Abu Musa. Một số cơ sở hạ tầng, trong đó có bến cảng, tháp điều khiển hàng hải và khu vực gần sân bay Iranshahr, được cho là đã trúng đòn không kích.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tiết lộ Iran đã chủ động liên hệ để đề nghị đạt một thỏa thuận mới sau các cuộc tấn công của Mỹ.

“Họ gọi điện cách đây không lâu, họ rất muốn đạt được thỏa thuận. Tôi chỉ không biết liệu họ có xứng đáng để đạt được thỏa thuận hay không”, ông Trump nói với báo giới trên chuyên cơ Air Force One.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn trước đó giữa Washington và Tehran “đã kết thúc”, đồng thời cảnh báo các hành động quân sự của Mỹ sẽ còn mạnh hơn nếu Iran tiếp tục các cuộc tấn công.

Ông Trump tin ông Putin và ông Zelensky sẽ sớm gặp nhau

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ sớm có cuộc gặp trực tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm.

Phát biểu trước cuộc gặp với ông Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Trump cho rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ mang lại những tín hiệu tích cực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ cũng nhận định các cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhằm vào sâu trong lãnh thổ Nga là bước leo thang của xung đột, nhưng đồng thời có thể tạo động lực để các bên tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình.

Theo ông Trump, Tổng thống Putin từng đề xuất tổ chức cuộc gặp với ông Zelensky tại Moskva, song ông cho rằng đây không phải địa điểm phù hợp.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết sẽ tiếp tục điện đàm với Tổng thống Putin sau cuộc gặp với ông Zelensky để thúc đẩy tiến trình ngoại giao.

Cháy rừng dữ dội tại Pháp

Lực lượng cứu hỏa Pháp đang phải căng mình đối phó với hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng ngay từ đầu mùa hè, khiến gần 7.500 ha rừng bị thiêu rụi và khoảng 12.000 người phải sơ tán.

Tình hình nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại tỉnh Pyrénées-Orientales, nơi ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 4.900 ha rừng.

Lực lượng cứu hỏa Pháp nỗ lực khống chế các đám cháy. (Ảnh: Reuters)

Một điểm nóng khác tại tỉnh Drôme cũng ghi nhận khoảng 2.500 ha rừng bị thiêu rụi trong điều kiện nắng nóng kéo dài và độ ẩm rất thấp.

Giới chức Pháp cho biết nguy cơ cháy rừng hiện không còn giới hạn ở miền Nam mà đã lan rộng trên phạm vi cả nước. Có 47 tỉnh được đặt ở mức cảnh báo cháy rừng cao và 7 tỉnh ở mức rất cao.

Nhiều địa phương đã quyết định hủy các màn bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 14/7 nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh hỏa hoạn. Trong khi đó, một lính cứu hỏa tình nguyện 22 tuổi đã thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ tại tỉnh Savoie.

Siêu bão Bavi chuẩn bị đổ bộ Nhật Bản

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết siêu bão Bavi đang duy trì cường độ rất mạnh và dự kiến tiến sát quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa từ ngày 10/7.

Theo dự báo, bão có áp suất trung tâm 925 hPa, sức gió gần tâm bão đạt 50 m/giây và gió giật có thể lên tới 70 m/giây.

Giới chuyên gia cảnh báo sức gió cực mạnh có thể làm sập nhà cửa, cột điện, trong khi sóng lớn và mưa rất to sẽ ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở Okinawa và Kagoshima.

Chính phủ Nhật Bản đã thành lập Văn phòng liên lạc thuộc Trung tâm quản lý khủng hoảng quốc gia để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Do ảnh hưởng của bão, các hãng hàng không Nhật Bản đã hủy ít nhất 48 chuyến bay trong ngày 10/7, chủ yếu trên các đường bay đến và đi từ Okinawa, đồng thời khuyến cáo hành khách thường xuyên cập nhật thông tin về lịch trình.