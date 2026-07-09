Mỹ phát động cuộc tấn công mới, Iran đề nghị thoả thuận với ông Trump

(VTC News) -

Ngày 8/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thông báo về cuộc tấn công nhằm vào Iran trong bài đăng trên X:“Theo chỉ thị của Tổng Tư lệnh, lực lượng Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tấn công mới nhằm vào Iran để làm suy yếu hơn nữa khả năng đe dọa tự do hàng hải ở eo biển Hormuz”.

Thông báo của CENTCOM thông tin thêm: “Mỹ đang buộc Iran phải chịu trách nhiệm về hành động gây hấn phi lý gần đây nhằm vào tàu thương mại và thủy thủ đoàn dân sự, ở thời điểm họ tự do di chuyển trên tuyến đường thủy quốc tế quan trọng này”.

Trung tâm thành phố Tehran, Iran. (Ảnh: AP)

Cùng thời điểm, hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin thành phố cảng Chabahar ở phía nam đất nước bị mất điện sau khi Mỹ tuyên bố tiến hành đợt không kích khác. Khoảng 10 vụ nổ được nghe thấy ở thành phố cảng Chabahar và thành phố ven biển Konarak.

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB thông tin thêm bệnh viện Imam Ali ở Chabahar bị trúng mảnh vỡ từ các cuộc tấn công. Hai bến tàu và một tháp điều khiển giao thông hàng hải cũng là mục tiêu của các cuộc tấn công tại thành phố cảng này. Các vật thể bay đã rơi xuống đảo Abu Musa ở Vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz và đảo Sirik, trong khi tiếng nổ được nghe thấy ở thánh phố cảng Jask.

Sâu trong đất liền, thành phố Iranshahr cũng là mục tiêu tấn công. Đài truyền hình Press TV dẫn nguồn tin địa phương cho biết thêm có nhiều vụ nổ được nghe thấy tại nhà ga và đường băng của sân bay thành phố.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố Iran gọi điện cho ông để đề nghị thỏa thuận mới sau loạt cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ trong khu vực, nhưng ông không biết liệu những đề nghị đó có “đáng giá” hay không.

“Họ gọi điện cách đây không lâu, họ rất muốn đạt được thỏa thuận. Tôi chỉ không biết liệu họ có xứng đáng để đạt được thỏa thuận hay không”, ông Trump nói với phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi đang trên đường trở về từ Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, ông Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran “đã kết thúc”, sau khi Iran tấn công nhiều tàu thuyền ở eo biển Hormuz và Mỹ đáp trả. “Mỗi lần họ tấn công chúng ta, chúng ta đáp trả lại 20 lần”, ông Trump nhấn mạnh.

Sau khi CENTCOM tuyên bố tiến hành thêm loạt cuộc tấn công nhằm vào Iran, ông Trump cũng đe dọa hành động quân sự từ phía Mỹ sẽ trở nên “tồi tệ hơn nhiều” nếu Iran phát động thêm cuộc tấn công.