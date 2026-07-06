Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM đến tận nhà xác minh thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

(VTC News) -

17h30 ngày 6/7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM - có mặt tại gia đình nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ở xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) để trực tiếp xác minh thông tin, phục vụ công tác đối chiếu hồ sơ và nhận dạng.

Chỉ vài giờ trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung còn tham dự và chỉ đạo lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM). Ngay sau khi nhận được thông tin một gia đình ở Tây Ninh nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, ông đã trực tiếp đến địa phương để làm việc.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung làm việc với gia đình nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Tại cuộc gặp ở nhà riêng, ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ cho biết, hai ông là em ruột của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Gia đình ông có 11 anh chị em, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là anh cả.

Ông Mười và ông Nhỏ cũng cung cấp giấy báo tử và bằng Tổ quốc ghi công ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, 2/3/1968.

“Chúng tôi rất xúc động khi có thông tin của anh. Mong rằng mọi việc thuận lợi để chúng tôi sớm đón anh trở về”, ông Huỳnh Văn Nhỏ nói và cho biết gia đình đã sẵn sàng để đến Công viên Lê Thị Riêng xác nhận, giám định ADN.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức nặng tổ chức xác minh kỹ lưỡng, đối chiếu các thông tin, hồ sơ để có kết luận chính xác về nhân thân liệt sĩ, tránh nhầm lẫn hoặc sai sót trong quá trình xác nhận. Ông Trung cũng đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình trong quá trình làm rõ thông tin.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Đặng Văn Tây Lo - Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ cho biết, hiện địa phương đang phối hợp với các bên để xác minh theo quy định.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Trước đó, trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng phát hiện một mẩu giấy còn lưu được nhiều thông tin quan trọng, trong đó có tên “Đồng chí Huỳnh Văn Quên”, cùng các nội dung liên quan đến Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam và phiên hiệu đơn vị 962.

Qua giải mã phiên hiệu đơn vị và đối chiếu hồ sơ lưu trữ, Quân khu 7 bước đầu xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là chiến sĩ Giải phóng quân, giữ chức Tiểu đội phó, thuộc đơn vị của Long An, từng tham gia chiến đấu tại khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Việc Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung trực tiếp đến gia đình xác minh được xem là bước tiếp theo trong quá trình nhận dạng, trước khi cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục chuyên môn và giám định theo quy định để xác định chính thức danh tính liệt sĩ.