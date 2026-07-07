Tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

(VTC News) -

Chiều 7/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát đi thông báo tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và những người còn lưu giữ tư liệu liên quan đến trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30 rạng sáng 31/1/1968 (mùng Một và mùng Hai Tết Mậu Thân).

Động thái này nhằm phục vụ công tác xác minh vị trí chôn cất các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh lịch sử này.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, đối chiếu tư liệu để xác định các địa điểm chôn cất liệt sĩ.

Nhiều tài liệu lịch sử cùng các nguồn tư liệu trong nước và quốc tế cho thấy, sau trận đánh đã hình thành hai rãnh mộ tập thể tại khu vực đầu Tây sân bay Tân Sơn Nhất, nơi an táng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.

Gần 60 năm trôi qua, nhiều liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy, trong khi thân nhân và đồng đội vẫn mòn mỏi chờ ngày các anh được trở về.

(Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Bộ Tư lệnh TP.HCM kêu gọi các cựu chiến binh từng tham gia hoặc biết thông tin về trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968; các cựu quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh từng hoạt động tại khu vực sân bay; thân nhân liệt sĩ, người dân địa phương, các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước; cùng những người còn lưu giữ nhật ký, bản đồ, hình ảnh, tài liệu hoặc ký ức liên quan đến việc chôn cất các liệt sĩ sau trận đánh chia sẻ thông tin.

Theo cơ quan chức năng, mọi thông tin, dù rất nhỏ, đều có thể trở thành manh mối quan trọng giúp xác định vị trí các rãnh mộ tập thể, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội. Các thông tin cung cấp sẽ được tiếp nhận, kiểm chứng và bảo mật theo quy định.

Mọi thông tin xin liên hệ: Trung tá Lý Minh Vân - Chính trị viên Đội K74, Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Điện thoại/Zalo: 0988.115.272.

Email: [email protected].

Bộ Tư lệnh TP.HCM mong nhận được sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để góp phần làm sáng tỏ những thông tin còn thiếu về trận đánh lịch sử, qua đó giúp các liệt sĩ sau gần 60 năm được trở về với quê hương và người thân.