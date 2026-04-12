Tìm nhân thân người phụ nữ tử vong trên đường sắt Bắc - Nam

Ngày 12/4, Công an xã Tân Minh (Lâm Đồng) phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường sắt.

Một đoạn đường sắt qua xã Tân Minh.

Thông báo được gửi đến các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, công an các địa phương và Phòng Văn hóa xã Tân Minh.

Trước đó, khoảng 16h55 ngày 11/4, tại Km 1589+100 tuyến đường sắt Bắc – Nam qua thôn 9, xã Tân Minh xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, đoàn tàu SE5, đầu máy số 960 chạy hướng Hà Nội – TP.HCM đã va chạm với một người đi bộ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng chưa xác định được nhân thân nạn nhân do không có giấy tờ tùy thân. Khu vực xảy ra tai nạn không có đường ngang và khá vắng vẻ.

Nạn nhân là nữ, cao khoảng 1m56, mặc áo tay dài màu xanh dương, quần dài màu đen, đầu cạo trọc, đội nón lá. Trong người nạn nhân có hai cuốn kinh Phật. Do va chạm mạnh, thi thể nạn nhân bị biến dạng, không thể nhận diện khuôn mặt.

Công an xã Tân Minh đề nghị ai là thân nhân hoặc biết tung tích nạn nhân hãy liên hệ trực tiếp tại địa chỉ: 611 Nguyễn Huệ, thôn 6, xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng, số điện thoại: 02523.878.841 để phối hợp giải quyết.

Trước đó, ngày 9/4, tại Lâm Đồng xảy ra vụ va chạm giữa xe taxi với xe tải khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h cùng ngày. Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Hoài (32 tuổi, ở xã Thuận Hạnh, lái taxi biển số Đăk Nông cũ) chở hai hành khách qua chợ Trường Xuân.

Khi đến trước chợ, xe va chạm với xe tải mang biển số TP.HCM chạy hướng ngược lại.

Sau cú va chạm, tài xế taxi tử vong tại chỗ; hai hành khách ngồi phía sau bị thương, được đưa đi cấp cứu. Ba người trên xe tải không bị thương.

Tại hiện trường, cú đâm mạnh khiến taxi bẹp dúm, dính chặt vào đầu ô tô tải. Hai xe sau đó lao vào các quầy hàng ven chợ mới dừng lại. Người dân xung quanh chạy đến phá cửa, đưa các nạn nhân mắc kẹt trong taxi ra ngoài.

Khoảng 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường ĐT.715 qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) xảy ra vụ xe khách lao xuống vực lề và bị lật khiến 4 người chết, 11 nạn nhân bị thương.