Taxi va chạm với xe tải ở Lâm Đồng, 3 người thương vong

Sáng 9/4, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân (Lâm Đồng), cho biết trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giữa xe taxi và xe tải khiến 1 người chết, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Chiếc xe taxi bị biến dạng hoàn toàn sau cú va chạm mạnh.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h cùng ngày. Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Hoài (32 tuổi, ở xã Thuận Hạnh, lái taxi biển số Đăk Nông cũ) chở hai hành khách qua chợ Trường Xuân.

Khi đến trước chợ, xe va chạm với xe tải mang biển số TP HCM chạy hướng ngược lại.

Sau cú va chạm, tài xế taxi tử vong tại chỗ; hai hành khách ngồi phía sau bị thương, được đưa đi cấp cứu. Ba người trên xe tải không bị thương.

Tại hiện trường, cú đâm mạnh khiến taxi bẹp dúm, dính chặt vào đầu ôtô tải. Hai xe sau đó lao vào các quầy hàng ven chợ mới dừng lại. Người dân xung quanh chạy đến phá cửa, đưa các nạn nhân mắc kẹt trong taxi ra ngoài.

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Trước đó, sáng 8/4, Công an xã Hàm Thuận (Lâm Đồng) báo cáo nhanh vụ “Chết người do tai nạn lao động” xảy ra tại Thôn 2, xã Hàm Thuận.

Theo báo cáo, lúc 8h40 sáng cùng ngày, tại khu vực triền núi Tazon thuộc thôn 2, xã Hàm Thuận, xe ô tô biển số 29H-252.65 vận chuyển vật tư thi công công trình của đơn vị viễn thông VNPT, do tài xế Nguyễn Tấn Trường (sinh năm 1999, trú Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển di chuyển trên triền núi thì lao xuống vực.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết gồm: Nguyễn Kim Trung Thịnh (sinh năm 1989, trú thôn 2, xã Hàm Thuận), Lê Văn Mười (sinh năm 1977, trú thôn 3, xã Hàm Thuận), Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 2001, trú tại Trần Đề, Cần Thơ).

Tài xế Nguyễn Tấn Trường bị thương và đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng xã Hàm Thuận có mặt tại hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.