Công an tham mưu phải là 'Lựa chọn đúng - làm đến cùng - đo lường bằng kết quả'

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946-18/4/2026), Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có những chia sẻ về vị trí, tầm quan trọng của lực lượng này.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, công tác tham mưu Công an Nhân dân có vị trí, tầm quan trọng đặc biệt, là tham mưu chiến lược và chiến thuật của lực lượng vũ trang chiến đấu, giúp Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đề ra các chủ trương, kế hoạch, mệnh lệnh công tác chính xác và quyết sách tối ưu nhất trong quá trình chỉ đạo các mặt công tác công an.

Có thể thấy, những thành tựu đạt được và những khuyết điểm tồn tại trong các mặt công tác công an, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo chỉ huy, đều có phần đóng góp và trách nhiệm to lớn của công tác tham mưu.

"80 năm qua, cơ quan tham mưu Công an các cấp đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và các cơ quan có liên quan chủ động tổ chức có hiệu quả công tác thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình.

Từ đó, lực lượng tham mưu thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo Công an các cấp đề ra các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, nghị quyết, quyết định, mệnh lệnh, chương trình, đề án, kế hoạch công tác có ý nghĩa cơ bản, chiến lược, đồng thời tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề mới phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự", Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng nêu rõ vai trò của công tác tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chủ trương, quyết định, chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; chú trọng tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các vụ án, chuyên đề về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng.

Tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu Công an các cấp được quan tâm củng cố, xây dựng ngày càng trong sạch, vững mạnh, từng bước được kiện toàn theo hướng tập trung thống nhất và chuyên sâu; việc đầu tư, trang bị phương tiện, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ được tăng cường hơn.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng được rèn luyện, trưởng thành, nâng cao trình độ, kiến thức và tích lũy kinh nghiệm.

Với năng lực, phẩm chất và tinh thần sáng tạo trong công việc, nhiều cán bộ đã được Đảng, Nhà nước giao trọng trách lãnh đạo, hoặc được bổ nhiệm giữ các vị trí chỉ huy trong Công an các cấp. Qua đó, lực lượng tham mưu đã có những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Công an nhân dân.

Những thành tích, kết quả của lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân được Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Đặc biệt, dịp Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI cuối năm 2025, Văn phòng Bộ Công an - Cơ quan tham mưu chiến lược cao nhất của Bộ Công an lần đầu tiên vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là kết tinh quá trình phấn đấu, cống hiến, đóng góp thầm lặng của toàn lực lượng tham mưu Công an nhân dân qua 80 năm, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an

Từ thực tiễn 80 năm xây dựng lực lượng và tổ chức công tác tham mưu Công an Nhân dân, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu một số kinh nghiệm quan trọng.

Theo Bộ trưởng, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp là nhân tố quyết định nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu.

Thực tiễn cho thấy nơi nào cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thực sự quan tâm giao nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu thì ở đó chất lượng, hiệu quả công tác, chiến đấu đạt kết quả cao hơn.

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn cao, hoạt động theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa là điều kiện tiên quyết nâng cao hiệu quả công tác tham mưu; đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ là yếu tố quan trọng nâng cao hiệu quả công tác này.

Đề cập yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết Đại hội XIV của Đảng đã xác định tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, lần đầu tiên xác lập quan điểm an ninh toàn diện, đặt an ninh xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển của đất nước; yêu cầu giữ vững an ninh, trật tự, đưa an ninh, trật tự trở thành nguồn lực, động lực cho phát triển.

Bộ trưởng nhấn mạnh đây cũng là kỳ đại hội đặc biệt đề cao tính hành động, kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, đặt ra trách nhiệm mới rất vẻ vang đối với lực lượng tham mưu Công an Nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu trong công tác tham mưu chiến lược phải tập trung cao độ trí tuệ, huy động sự tham gia hiệu quả của các lực lượng trong Công an Nhân dân, các chuyên gia, cán bộ công an lão thành, tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia và Nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, phát triển.

Trong tham mưu tác chiến, tham mưu chiến thuật và thực hiện chức năng điều phối, Bộ trưởng yêu cầu công tác tham mưu Công an Nhân dân phải góp phần bảo đảm mọi mặt công tác, chiến đấu của lực lượng công an là sự “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến cùng - đo lường bằng kết quả”.

Mọi mệnh lệnh công tác đã ban hành, mọi nhiệm vụ đã chỉ ra, mọi chỉ tiêu đã xác định đều phải được theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện; kiến nghị xử lý đối với những nhiệm vụ chậm muộn do nguyên nhân chủ quan, nhất là chưa đề cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ; đồng thời biểu dương, khen thưởng những nhiệm vụ vượt tiến độ, đạt chất lượng cao.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu có kiến thức cần thiết trên các lĩnh vực; nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, nhạy bén, chủ động, sáng tạo, khách quan, toàn diện, sâu sắc, cụ thể; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, tâm huyết với nghề nghiệp; có trình độ, kỹ năng biên tập văn bản, xứng đáng là những cán bộ công an “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Đặc biệt, theo Đại tướng Lương Tam Quang, trong bối cảnh lực lượng công an quyết tâm gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết số 57, ngày 22/12/2025 của Bộ Chính trị, yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tham mưu Công an Nhân dân đang đặt ra rất cấp bách.

Bộ trưởng yêu cầu tập trung phát triển nền tảng số dùng chung trong toàn lực lượng Công an Nhân dân, liên thông, kết nối các phần mềm, nền tảng số chuyên ngành, thúc đẩy hình thành dữ liệu lớn, ứng dụng AI, vận hành hiệu quả hệ thống trung tâm chỉ huy công an đến tận cấp xã, tạo đột phá mới để nâng cao chất lượng công tác chỉ huy, điều hành.