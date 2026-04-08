Xe tải lao xuống vực ở Lâm Đồng, 3 người tử vong

Sáng 8/4, Công an xã Hàm Thuận (Lâm Đồng) báo cáo nhanh vụ “Chết người do tai nạn lao động” xảy ra tại Thôn 2, xã Hàm Thuận.

Chiếc xe tải bị nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo báo cáo, lúc 8h40 sáng cùng ngày, tại khu vực triền núi Tazon thuộc thôn 2, xã Hàm Thuận, xe ô tô biển số 29H-252.65 vận chuyển vật tư thi công công trình của đơn vị viễn thông VNPT, do tài xế Nguyễn Tấn Trường (sinh năm 1999, trú Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển di chuyển trên triền núi thì lao xuống vực.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết gồm: Nguyễn Kim Trung Thịnh (sinh năm 1989, trú thôn 2, xã Hàm Thuận), Lê Văn Mười (sinh năm 1977, trú thôn 3, xã Hàm Thuận), Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 2001, trú tại Trần Đề, Cần Thơ).

Tài xế Nguyễn Tấn Trường bị thương và đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng xã Hàm Thuận có mặt tại hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường ĐT.715 qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) xảy ra vụ xe khách lao xuống vực và bị lật khiến 4 người chết, 11 người bị thương.

Vị trí xe gặp nạn nằm ven bờ hồ thuộc Khu du lịch Bàu Trắng. Tại hiện trường, xe khách mang biển số 86H-045.61 gãy nát.

Những người đi trên xe là nhóm lao động quê ở Phan Rí và một số làng chài lân cận. Phần lớn người trên xe là nam giới và đang trên đường đi làm về. Chiếc xe khách gặp nạn khi xuống dốc gần hồ Bàu Trắng, cách Phan Thiết khoảng 60 km.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, cũng trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, điều tiết giao thông và tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.