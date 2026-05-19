Thượng viện Mỹ phê chuẩn nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam

Bà sẽ trở thành nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam. Thông báo đăng trên trang web của Thượng viện Mỹ cho biết, 49 đề cử nhân sự được phê chuẩn lần này, trong đó có bà Jennifer Wicks McNamara.

Bà Jennifer Wicks McNamara đã có hơn 2 thập kỷ kinh nghiệm làm việc trong Bộ Ngoại giao Mỹ. Sau khi được Thượng viện Mỹ chấp thuận, bà trở thành nữ Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam.

Trong tuyên bố tại phiên điều trần đề cử trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 11/12/2025, bà Jennifer Wicks McNamara cho biết Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực, đồng thời khẳng định “một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và kiên cường phù hợp với lợi ích của Mỹ”.

Bà Jennifer Wicks McNamara tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 11/12/2025. (Ảnh: Thượng viện Mỹ)

Bà Jennifer Wicks McNamara cũng nhấn mạnh, Việt Nam đã có những hỗ trợ quan trọng cho các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh, bao gồm việc hồi hương hài cốt binh sĩ Mỹ mất tích và bà sẽ ủng hộ việc tiếp tục các chương trình liên quan đến giải quyết hậu quả chiến tranh này.

Từ tháng 11/2012, bà Jennifer Wicks McNamara giữ chức Giám đốc Văn phòng Bổ nhiệm tổng thống Mỹ, phục vụ qua 4 đời tổng thống Mỹ, đồng thời là một công chức chuyên nghiệp với gần 31 năm kinh nghiệm làm việc trong Chính phủ Mỹ.

Đại sứ Mỹ nhiệm kỳ gần nhất là ông Marc E. Knapper đã rời Hà Nội vào đầu năm nay.

Việt - Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Tháng 9/2023, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN.

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả. Trong khi đó, Mỹ ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng”.