Dụ cô gái Trung Quốc sang Việt Nam rồi cướp hơn 1,1 tỷ đồng qua WeChat

Ngày 19/5, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố, tạm giam 2 người Trung Quốc từng dụ dỗ một phụ nữ đồng hương nhập cảnh Việt Nam rồi khống chế, cướp 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng).

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã bắt giữ hai tên này khi đang bỏ trốn. Đó là Zhang Chengrong (sinh năm 1993) và Nie Changao (sinh năm 1995), quốc tịch Trung Quốc, bị khởi tố về hành vi “Cướp tài sản”.

Zhang Chengrong (trái) và Nie Changao. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Theo cơ quan điều tra, ngày 5/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị C.M.Z. (sinh năm 1998, quốc tịch Trung Quốc) về việc bị hai người đồng hương chiếm đoạt 300.000 nhân dân tệ.

Xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan yếu tố người nước ngoài với thủ đoạn tinh vi, Phòng Cảnh sát hình sự huy động nhiều tổ công tác khẩn trương truy xét.

Chưa đầy 24 giờ sau, lực lượng Công an bắt giữ Zhang Chengrong và Nie Changao khi hai người này đang lẩn trốn tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ cuối tháng 4/2026, Zhang Chengrong và Nie Changao sử dụng ứng dụng WeChat kết bạn, làm quen với chị C.M.Z. rồi dụ sang Việt Nam với lời hứa bao toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại.

Tin tưởng, ngày 2/5, chị C.M.Z. nhập cảnh qua sân bay Nội Bài, được Zhang và Nie đón về Bắc Ninh. Sau khi đưa nạn nhân đi ăn tối, nhóm này bố trí lưu trú tại một khách sạn ở phường Võ Cường.

Rạng sáng 3/5, lợi dụng đêm khuya, chúng dùng băng dính khống chế, trói nạn nhân, đe dọa và ép cung cấp mật khẩu điện thoại cùng tài khoản WeChat để chiếm đoạt toàn bộ số tiền 300.000 nhân dân tệ.

Khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an thu giữ 3 điện thoại di động, 15 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa 417.000 nhân dân tệ trong tài khoản ngân hàng của Zhang và Nie, trong đó có toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.