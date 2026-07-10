Tiết lộ mới nhất chấn thương của Mbappe

(VTC News) -

Sáng 10/7 trên sân vận động Gillette ở Foxborough (Massachusetts, Mỹ), đội tuyển Pháp thắng Morocco 2-0 ở vòng tứ kết World Cup 2026. Trong đó, Kylian Mbappe ghi bàn mở tỷ số ở phút 60, góp phần đưa đội bóng vào bán kết. Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Pháp rời sân trong hiệp hai dù không gặp phải sự tranh chấp nào từ phía đối phương. Sau trận, anh cho biết mình chỉ bị tác động nhẹ vào mắt cá chân và không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

“Tôi ổn. Tôi bị va chạm nhẹ ở mắt cá chân nhưng vẫn ổn. Lúc đó, Jean-Philippe Mateta có thể lực tốt hơn tôi để chơi 15 phút cuối. Cậu ấy vào sân và suýt ghi bàn, nên đó là một quyết định đúng đắn”, Mbappe chia sẻ trong cuộc phỏng vấn ngay trên sân.

Ở phút 77, Mbappe tỏ ra đau đớn ở khu vực giữa sân, duỗi thẳng chân phải và được nhân viên y tế chăm sóc. Khi rời sân, anh vẫy tay chào khán giả và đập tay với các đồng đội trên băng ghế dự bị.

Mbappe phải chườm đá ở chân phải. (Ảnh: Fox)

Hình ảnh truyền hình sau đó cho thấy Mbappe ngồi trên ghế dự bị của đội tuyển Pháp, chườm đá ở bàn chân phải trong lúc trận đấu tiếp tục. Hiện phía đội tuyển Pháp vẫn chưa công bố mức độ chấn thương của đội trưởng 27 tuổi.

Chia sẻ về tinh thần chiến thắng của đội tuyển Pháp, tiền đạo của Real Madrid khẳng định toàn đội luôn giữ sự tập trung tuyệt đối.

“Chúng tôi biết chỉ có một cách để được thư giãn, đó là giành chiến thắng. Chúng tôi đã vào bán kết, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Cả đội rất hạnh phúc. Giờ chúng tôi sẽ nghỉ ngơi, hồi phục và theo dõi trận đấu ngày mai”, anh nói.

Video: Mbappe ghi bàn mở tỷ số cho Pháp

Khi được hỏi liệu có cảm thấy áy náy trước nỗi buồn của người bạn thân Achraf Hakimi, đồng đội cũ tại Paris Saint-Germain hay không, Mbappe trả lời ngắn gọn:

“Sẽ khó khăn hơn khi tôi quay trở lại phòng thay đồ. Trên sân thì không có chỗ cho cảm xúc, chúng tôi đến đây để chiến thắng. Nhưng Hakimi là bạn tôi, nên sẽ rất khó khi gặp lại cậu ấy trong phòng thay đồ”, Mbappe chia sẻ.

Với 8 bàn thắng, Mbappe đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 cùng Lionel Messi (Argentina). Bởi vậy, bất kỳ vấn đề nào về thể trạng của tiền đạo 27 tuổi cũng sẽ khiến tuyển Pháp đối mặt với tổn thất lớn trước trận bán kết ngày 15/7.