Tiếp tục rà soát, sắp xếp các đầu mối bên trong MTTQ Việt Nam

(VTC News) -

Nội dung trên được Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng đưa ra khi trình bày tờ trình dự thảo thông báo định hướng trọng tâm công tác Mặt trận năm 2027 tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, sáng 9/7.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng. (Ảnh: Quang Vinh)

Ông Trần Thắng cho biết, trong năm 2027, hệ thống MTTQ Việt Nam tập trung nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chú trọng tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội; xây dựng các mô hình truyền thông cộng đồng.

“Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức đầu mối bên trong trực thuộc MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng các cấp do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và tổ chức vận hành bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp bảo đảm đồng bộ, thông suốt, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, bám cơ sở”, ông Trần Thắng nói.

Nội dung tiếp theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề cập là đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới và bối cảnh, tình hình mới.

Bên cạnh đó, tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, hội viên, đoàn viên, doanh nhân, doanh nghiệp….; phát huy truyền thống sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, phát triển, hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Phát huy hiệu quả vai trò của các Hội đồng tư vấn, Tổ tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học trên các lĩnh vực trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Đẩy mạnh tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; công khai kết quả tiếp thu, giải quyết kiến nghị để Nhân dân biết và giám sát.

Hệ thống MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức tốt “Tháng nghe dân nói” ở tất cả các cấp, vùng miền. Tập trung nắm bắt dư luận xã hội, tình hình Nhân dân để phản ánh kịp thời, nâng cao chất lượng việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, trong đó chú trọng việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến cử tri trên nền tảng “Mặt trận số”, tiếp nhận 24/7 kiến nghị của Nhân dân...

Theo ông Trần Thắng, hệ thống Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước phù hợp với bối cảnh, điều kiện, tình hình mới. Tổ chức phát động kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội chung tay tham gia hỗ trợ việc xây dựng, cải tạo trường học cho các xã biên giới.

Ông Trần Đức Thắng đề nghị nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức thành viên; rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện, xây dựng mới các quy chế, quy định, nghị quyết liên tịch, kế hoạch phối hợp quy định về mối quan hệ phối hợp công tác.

“Chú trọng bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ... Triển khai thực hiện Đề án Bồi dưỡng cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp giai đoạn 2026-2031”, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ.