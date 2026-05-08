Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc song phương tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Ngày 8/5, tại Cebu, Philippines, tiếp theo các hoạt động nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Lê Minh Hưng có các cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tiếp tục được Quốc hội Lào bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Thủ tướng và Chính phủ Lào triển khai hiệu quả các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao, kết quả các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, nhằm tạo ra những xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng (bên phải) gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Sonexay Siphandone tỏ vui mừng được gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng bên cạnh các hoạt động bận rộn của Hội nghị cấp cao ASEAN lần này, đánh giá cuộc gặp thể hiện sự coi trọng của hai bên đối với các cơ hội trao đổi biện pháp, định hướng thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Một lần nữa chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu đảm nhiệm cương vị mới, Thủ tướng Sonexay Siphandone tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ cùng Đảng, Chính phủ lãnh đạo Việt Nam giành nhiều thành tựu, đạt được các mục tiêu, trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Thủ tướng Sonexay Siphandone gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các nhà lãnh đạo Việt Nam; trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng sớm sang thăm chính thức Lào.

Thủ tướng Sonexay Siphandone cảm ơn sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả mà Chính phủ Việt Nam dành cho Lào trong thời gian qua như cử đội chuyên gia sang hỗ trợ Lào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là hỗ trợ Lào trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông gây ra.

Thủ tướng Lào cho rằng đây cũng là cơ hội để hai nước thúc đẩy hợp tác phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, để giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu từ bên ngoài, tiến tới tự chủ và bảo đảm an ninh năng lượng.

Thủ tướng Sonexay Siphandone cho biết Chính phủ Lào đang rất tích cực, khẩn trương và quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, tập trung vào những dự án hợp tác chiến lược, trọng điểm với Việt Nam như phát triển cơ sở hạ tầng đường sắt Viêng Chăn – Vũng Áng; đường cao tốc Viêng Chăn – Vinh, cũng như trong việc bảo đảm an ninh năng lượng; nhất trí đề nghị Ủy ban hợp tác hai nước rà soát tiến độ thực hiện các dự án này và báo cáo lãnh đạo hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, nỗ lực cùng các đồng chí Lào vun đắp, đưa mối quan hệ hợp tác này tiếp tục phát triển bền vững, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Để cụ thể hoá nội hàm “gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào”, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, đặc biệt là các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước phải thể hiện trách nhiệm hơn nữa trong tổ chức thực hiện, nhất là đối với các dự án hợp tác chiến lược kết nối hai nền kinh tế, giao thông, năng lượng…

Hai Thủ tướng cũng nhất trí về một số phương hướng triển khai quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Trong đó, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì hiệu quả trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, các cơ chế hợp tác, phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2027; phát huy hơn nữa trụ cột hợp tác an ninh - quốc phòng; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo tinh thần “gắn kết chiến lược”, ưu tiên các dự án kết nối hạ tầng giao thông và năng lượng trọng điểm; đổi mới nội dung, phương thức hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực theo hướng thiết thực, hiệu quả; quan tâm hơn nữa hợp tác giữa các địa phương, đặc biệt là khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; nâng cao hiệu quả hợp tác ba bên Việt Nam - Lào - Campuchia, nhất là cơ chế các cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng, cuộc họp của ba Thủ tướng Việt Nam - Lào - Campuchia và cơ chế gặp gỡ ba Thủ tướng bên lề các Hội nghị ASEAN.

Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết cá nhân ông luôn kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam.

Thủ tướng Anwar Ibrahim bày tỏ ấn tượng về tốc độ tăng trưởng kinh tế và việc Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ để tạo động lực cho tăng trưởng; khẳng định Malaysia coi Việt Nam là đối tác quan trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Thủ tướng Malaysia trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng sớm sang thăm Malaysia để tiếp tục trao đổi định hướng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Thủ tướng Anwar Ibrahim dành cho Việt Nam; đánh giá cao việc các doanh nghiệp, ngân hàng Malaysia đã sớm thiết lập quan hệ kinh tế với Việt Nam với các dự án rất thành công; khẳng định chính sách đối ngoại của Việt Nam coi trọng quan hệ với Malaysia, mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thiết lập từ tháng 11/2024.

Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư; bảy tỏ mong muốn hai bên tích cực triển khai dự án hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy hợp tác mua bán điện thông qua Mạng lưới điện ASEAN (APG), hợp tác ba bên giữa Việt Nam, Malaysia và Singapore.

Nhân dịp này, hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Tiếp Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh Ban thư ký ASEAN và cá nhân Tổng thư ký tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phối hợp, thúc đẩy các hoạt động hợp tác, xây dựng Cộng đồng và hỗ trợ các cơ quan chuyên ngành cũng như các nước thành viên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam đang bước sang kỷ nguyên phát triển mới, với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững trên cơ sở huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, xây dựng môi trường thể chế minh bạch, thông thoáng, tăng cường chuyển đổi số…; khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên, Ban thư ký ASEAN trong quá trình này.

Nhân dịp này, Thủ tướng mời Tổng thư ký ASEAN sang tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 dự kiến tổ chức vào 09-10/06/2026 tại Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng (bên phải) gặp Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn (Ảnh: TTXVN/Dương Giang)

Tổng thư ký ASEAN khẳng định sau hơn 30 năm gia nhập, Việt Nam đã trở thành một trong những thành viên chủ chốt của ASEAN, với tốc độ tăng trưởng bình quân cao thứ 2 ở khu vực.

Tổng thư ký nhấn mạnh các mục tiêu, ưu tiên phát triển của Việt Nam hoàn toàn tương đồng với các ưu tiên, phương hướng của ASEAN; nhấn mạnh một Việt Nam mạnh, phát triển thịnh vượng sẽ là đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng Cộng đồng.

Chia sẻ về việc đã hai lần tham dự các Diễn đàn Tương lai ASEAN vào các năm 2024 và 2025, Tổng thư ký cho rằng AFF đã trở thành khuôn khổ quan trọng để lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp, học giả trao đổi, kết nối và đề xuất những ý tưởng, sáng kiến; theo đó rất trông đợi tham dự Diễn đàn lần này để thảo luận các giải pháp, sáng kiến nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác và vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay.