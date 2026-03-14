Thủ tướng: Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Theo báo cáo của thành phố Hà Nội, hồ sơ quy hoạch đến nay đã được hoàn thiện theo hướng lồng ghép, tích hợp theo quy định Nghị quyết số 258 Quốc hội; thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới và đảm bảo triển khai thực thi trong dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi.

Theo đó, thời hạn quy hoạch gồm: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035; giai đoạn trung hạn đến năm 2045; giai đoạn dài hạn đến năm 2065; tầm nhìn chiến lược 100 năm.

Quy hoạch xác định các định hướng mới, vượt trội, với 11 nhóm giải pháp đột phá về: Phát triển liên kết vùng, xây dựng mô hình "Hạt nhân - Vệ tinh" cho Vùng Thủ đô, trong đó Hà Nội giữ vai trò là đô thị hạt nhân, trung tâm lan tỏa và dẫn dắt toàn Vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước.

Đột phá phát triển đường sắt đô thị, phát triển đô thị dựa trên mô hình TOD; đột phá về thiết chế tại các cực tăng trưởng nhằm kéo giãn dân cư nội đô; đột phá về mô hình kiến tạo đô thị thông minh - xanh - bền vững; tái thiết đô thị toàn diện và chọn lọc; khai thác không gian đa tầng - đa lớp; sông Hồng - biểu tượng phát triển của Thủ đô tạo bước tiến mới.

Phát triển các cảng hàng không; đột phá trong cải thiện, giải quyết dứt điểm vấn nạn ô nhiễm môi trường; xác định các quỹ đất dự trữ; thực hiện quy hoạch bằng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể, các định hướng không gian đều được gắn kết chặt chẽ với mô hình cân đối nguồn lực và các cơ chế đặc thù, vượt trội từ Luật Thủ đô.

Quy hoạch xác định cụ thể 09 cực phát triển, 09 trung tâm lớn, kết hợp 09 trục động lực, với các vành đai, các hành lang, thúc đẩy liên kết vùng và quốc gia, kết nối biên giới, cảng biển và quốc tế; các không gian di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan dọc sông Đà, sông Hồng, sông Đuống; vành đai xanh di sản thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, tâm linh, du lịch phía Tây kết nối chuỗi danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử.

Các ý kiến tại cuộc làm việc đề nghị các Bộ, ngành sớm hoàn thành việc xây dựng, điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực quốc gia, trong đó nghiên cứu các nội dung có liên quan của Quy hoạch tổng thể Thủ đô để phối hợp, tích hợp đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, đảm bảo tầm nhìn dài hạn.

Các Bộ, ngành sớm nghiên cứu, rà soát, xây dựng và ban hành hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới, phù hợp năng lực phát triển tương đồng với quốc tế: Đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị bền vững, đa tầng, đa lớp.....

Thành phố Hà Nội đề nghị ủng hộ chủ trương cho phép Thành phố chủ động nghiên cứu, xây dựng và ban hành bộ Quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch - kiến trúc đặc thù (khác với quy chuẩn quốc gia hiện hành) để có công cụ pháp lý quản lý, triển khai thực thi quy hoạch với những điều kiện đặc thù của Thủ đô đặt ra trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quy hoạch tổng thể Thủ đô có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển của Thủ đô, vùng và cả nước; thể hiện trí tuệ Việt Nam, văn hóa Việt Nam, bản sắc Việt Nam, con người, xã hội Việt Nam, sự phát triển của Việt Na trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa, tiếp thu tất cả các nghị quyết, kết luận có liên quan của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; tiếp thu các ý kiến xác đáng tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch.

Nhấn mạnh thêm một số nội dung, Thủ tướng cho rằng, triết lý của Quy hoạch là lấy con người làm trung tâm, chủ thể; đô thị giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, bản sắc, hiện đại và tầm nhìn 100 năm, phát triển đa cực, đa tầng, đa lớp, đa trung tâm, đa hướng, đa chiều, phát triển số, sáng, xanh, sạch, đẹp, văn hiến; hài hòa con người, văn hóa, xã hội, thiên nhiên, "làng trong phố, phố trong làng", có bảo tồn, kế thừa và phát triển. Các đột phá là tái thiết đô thị, hiện đại hóa nông thôn, thông minh hóa dịch vụ, công nghiệp phải tiên tiến.

Thủ tướng đề nghị Hà Nội nghiên cứu, tìm địa điểm xây dựng Cung triển lãm quy hoạch để công khai quy hoạch, giám sát quy hoạch, xúc tiến đầu tư và cũng là sản phẩm du lịch.

Thủ tướng cũng lưu ý thêm một số nội dung như quy hoạch phát triển không gian kinh tế tầm thấp, tầm cao và vũ trụ; quy hoạch không gian ngầm, để ngầm hóa hạ tầng điện, nước, viễn thông, giao thông...; rà soát ngành, lĩnh vực, tối ưu hóa không gian mặt đất, nhất là phía Nam, Xuân Mai, Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn...; phát triển kinh tế sân bay; khai thác trung tâm Hồ Tây; phát triển hệ sinh thái Thủ đô trong liên kết với các địa phương trong vùng; phát triển Thủ đô an ninh, an toàn; phát huy hiệu quả 5 phương thức giao thông; thích ứng với biến đổi khí hậu, khôi phục các dòng sông xanh, giải quyết vấn đề môi trường, ùn tắc giao thông, úng ngập...; tôn tạo, giữ gìn, phát huy văn hóa, bản sắc Hà Nội, khu phố cổ, các di tích lịch sử văn hóa; quy hoạch không gian phát triển và đi đầu, tiên phong phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; quản trị, quản lý đô thị thông minh.

Thủ tướng cho rằng, quy hoạch cần kết hợp chặt chẽ giữa khung và chi tiết; phát huy được hết tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Hà Nội; thực hiện nghiêm quy hoạch, làm cái gì ra cái đó, làm cái gì dứt cái đó. Để bảo đảm tính khả thi, tính thực thi, cần lựa chọn ưu tiên để triển khai, nhất là những việc có tính lan tỏa cao, động lực lớn.

Về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Hà Nội với tinh thần cần vừa có tính đặc thù với Thủ đô, vừa có tính phổ biến, bảo đảm tính kết nối với cả nước nếu cần thiết.

Thủ tướng nêu rõ, cần đa dạng hóa nguồn lực, tối ưu hóa nguồn lực của nhà nước, đẩy mạnh hợp tác công tư, xây dựng các chính sách huy động nguồn lực như BT, BOT, chính sách cho mô hình TOD, phát hành trái phiếu, xây dựng các quỹ như quỹ nhà ở xã hội, lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá... trong triển khai, hiện thực hóa quy hoạch.