Hà Nội tạm dừng phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm từ ngày 13/3

UBND phường Hoàn Kiếm vừa ban hành thông báo tạm dừng phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội.

Theo đó, toàn bộ không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, bao gồm cả các tuyến phố đi bộ trong khu phố cổ, sẽ tạm thời ngừng hoạt động trong thời gian từ 13/3 đến 19h ngày 20/3.

Hà Nội sẽ tạm dừng tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm từ tối 13/3.

Việc tạm dừng các tuyến phố đi bộ kể trên nhằm tập trung nguồn lực phục vụ công tác tổ chức bầu cử, đồng thời bảo đảm các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Theo UBND phường Hoàn Kiếm, đây là bước chuẩn bị cần thiết để bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng quy định.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nơi cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước.

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm được Hà Nội đưa vào vận hành từ ngày 1/9/2016. Từ đó đến nay, khu vực này trở thành một trong những không gian sinh hoạt văn hóa, du lịch đặc trưng của Thủ đô, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Theo quy định, phố đi bộ quanh hồ hoạt động từ 19h thứ Sáu đến 24h Chủ nhật hằng tuần; vào mùa hè thời gian bắt đầu sớm hơn, từ 18h. Không gian này bao gồm các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm cùng nhiều tuyến phố trong khu phố cổ lân cận, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian và các sự kiện văn hóa cộng đồng.