Thủ tướng: Làm chủ công nghệ lõi, thương mại hóa sản phẩm công nghiệp quốc phòng

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại cuộc làm việc với Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, sáng 12/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo, định hướng các nội dung quan trọng cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Theo đó, Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo"; Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" cùng nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước, của Tổng Bí thư Tô Lâm và Quân ủy Trung ương.

Thủ tướng đề nghị tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; ưu tiên làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm công nghiệp quốc phòng; kết hợp nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng trong chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách ưu đãi; tăng cường nguồn lực đầu tư và quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; góp phần đưa công nghiệp quốc phòng phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: VGP)

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác nghe lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các mặt công tác về phát triển công nghiệp quốc phòng trong nhiệm kỳ 2021-2025.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đồng bộ, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2021-2025, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.