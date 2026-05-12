Báo chí Việt Nam – Campuchia: Thắt chặt tình hữu nghị qua từng con chữ

Tại đây, hai bên đã trao đổi thẳng thắn về kinh nghiệm hoạt động báo chí, định hướng phát triển trong thời đại chuyển đổi số, đồng thời chia sẻ mong muốn tăng cường hợp tác giữa báo chí hai nước.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia tại 58 Quán Sứ, Hà Nội.

VOV - Chặng đường mới với sứ mệnh mới

Tại buổi làm việc, ông Đồng Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập thông tin với đoàn về những bước phát triển quan trọng của Đài trong hành trình hơn 80 năm của VOV.

Về tổ chức hội nghề nghiệp, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam hiện có khoảng 800 hội viên có nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các nhà báo trong toàn Đài và đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho nhà báo.

Ông Đồng Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh định hướng chiến lược chuyển đổi số, đưa VOV lên đa nền tảng trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, mỗi hội viên của Liên Chi hội chủ động, thích ứng và đóng góp thiết thực để quá trình chuyển đổi số của Đài đạt hiệu quả cao nhất.

Đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia chụp ảnh lưu niệm tại sảnh trụ sở VOV, 58 Quán Sứ, Hà Nội.

Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia - 26 năm kết nối báo chí

Về phần mình, ông Puy Kea, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia, cho biết sau 26 năm phát triển, CLB đã tạo điều kiện để các nhà báo tiếp cận người dân, đưa thông tin nhanh, kịp thời và chính xác. CLB chú trọng đào tạo tại chỗ, hỗ trợ nhà báo tiếp cận các bộ, ngành có lĩnh vực số phát triển, đồng thời thường xuyên tổ chức các chuyến thực tế tại địa phương nhằm nâng cao năng lực tác nghiệp cho hội viên.

Chủ tịch CCJ bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Đài Tiếng nói Việt Nam, một trong những cơ quan báo chí lớn và có uy tín trong khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số và đào tạo nhà báo.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn CLB nhà báo Campuchia đã tham quan phòng truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam, thăm và tìm hiểu hoạt động báo chí của Ban VOV Giao thông Quốc gia, một trong những thương hiệu phát thanh nổi bật của VOV.

Buổi làm việc khép lại trong không khí hữu nghị với lễ trao tặng quà lưu niệm giữa hai bên.