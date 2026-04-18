Thủ tướng: Kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước mọi loại hình tội phạm

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị lực lượng Cảnh sát hình sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tinh thần hành động, "kỷ luật trách nhiệm", "kỷ luật thực thi"; kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước mọi loại hình tội phạm, kể cả tội phạm sử dụng công nghệ cao. Cùng dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm, làm việc với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự. Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Nghị định số 121 quy định về tổ chức bộ máy Việt Nam Công an vụ.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát hình sự được hình thành và hoạt động với nhiều tên gọi khác nhau như "Đội trinh sát địa bàn", "Đội hình cảnh", "Ban Trị an hành chính"..., với nhiệm vụ "giữ gìn trật tự trong địa hạt, đề phòng những hành động trái phép, điều tra truy tìm thủ phạm những hành vi trái phép giao tòa án trừng trị", đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự ra đời của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát hình sự đã kiên cường đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ hậu phương, giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sự nghiệp đổi mới, nhiều chuyên án lớn được xác lập, triệt phá; nhiều băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm bị bóc gỡ; nhiều đối tượng gây án đặc biệt nghiêm trọng bị truy bắt nhanh chóng; nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới được nhận diện, đấu tranh kịp thời.

Tội phạm về trật tự xã hội liên tục được kéo giảm, nhất là các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các hành vi phạm tội có tổ chức, có tính côn đồ, manh động, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, gây bức xúc trong xã hội; riêng năm 2025 giảm sâu 25% so với năm 2024, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, người dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự anh dũng hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Về những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Cảnh sát hình sự thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang cho rằng, lực lượng Cảnh sát hình sự cần chuyển tư duy từ đấu tranh sang đấu tranh kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa.

Trong đó, phòng ngừa làm căn bản, bóc gỡ các băng nhóm tội phạm từ khi manh nha, phấn đấu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội bền vững. Lấy địa bàn cơ sở là địa bàn trọng tâm để tập trung các biện pháp phòng chống tội phạm, ngăn chặn từ sớm, từ xa, ngay từ khi mới phát sinh.

Thủ tướng thăm phòng truyền thống của lực lượng

“Phải tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xuyên suốt đến cấp xã; chủ động nhận diện, phản ứng nhanh với các hành vi phạm tội, các loại tội phạm phức tạp, tội phạm mới. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự cần phát huy cao độ tinh thần "kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất" trong thực hiện nhiệm vụ", Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu.

Tại buổi lễ Ban tổ chức đã công bố thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng lực lượng Cảnh sát hình sự nhân 80 năm Ngày truyền thống.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh cùng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Cảnh sát hình sự.

Ôn lại lịch sử, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống, nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, để lực lượng Cảnh sát hình sự tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang, lấy gian khổ để rèn bản lĩnh, lấy hiểm nguy để thử thách ý chí, lấy sự bình yên của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất trong hành động.

Khẳng định vai trò nòng cốt, chủ công trong đấu tranh với các loại tội phạm, Thủ tướng nhấn mạnh lực lượng Cảnh sát hình sự luôn chủ động nắm chắc tình hình, mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, không để tội phạm lộng hành, không để tồn tại các "điểm nóng" về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Những năm gần đây, tỷ lệ tội phạm trật tự xã hội, tỷ lệ điều tra, khám phá án đều đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

"Mỗi vụ án được điều tra, khám phá thành công là một lần pháp luật được bảo vệ, công lý được thực thi, niềm tin xã hội được củng cố. Mỗi chuyên án thành công là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, sự kiên trì bền bỉ và tinh thần tận hiến của người chiến sĩ Cảnh sát hình sự. Những chiến công ấy được ghi vào lòng dân bằng niềm tin, sự cảm phục và trân trọng”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Chúc mừng 80 đại biểu điển hình tiêu biểu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội được biểu dương, tôn vinh hôm nay, Thủ tướng khẳng định mỗi tập thể, cá nhân được tôn vinh là một câu chuyện đẹp về bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, về khát vọng cống hiến, về sự mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm nguy hiểm nhằm góp phần giữ vững kỷ cương phép nước, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Cho rằng tình hình tội phạm đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp hơn, đe dọa niềm tin xã hội, trật tự, an ninh con người và sự ổn định chính trị, xã hội, Thủ tướng đề nghị lực lượng Cảnh sát hình sự đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức về an ninh, trật tự, vừa phòng ngừa, trấn áp tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.

Quang cảnh buổi lễ

"Tôi đề nghị lực lượng Cảnh sát hình sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tinh thần hành động, "kỷ luật trách nhiệm", "kỷ luật thực thi", "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể"; quyết tâm kéo giảm bền vững tội phạm theo phương châm "chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở"; "lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài; đấu tranh là trọng tâm, thường xuyên, cấp bách". Phát huy tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng cũng đề nghị lực lượng Cảnh sát hình sự chuyển đổi phương thức hoạt động từ thủ công sang ứng dụng khoa học, công nghệ. Kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước mọi loại hình tội phạm, kể cả tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Cảnh sát hình sự thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần "Người chiến sĩ Cảnh sát hình sự phải có trái tim nóng để yêu dân, thương dân, bảo vệ dân; có cái đầu lạnh để tỉnh táo, khách quan, thượng tôn pháp luật, nhân văn; có bàn tay sạch để giữ vững liêm chính, danh dự; có đôi chân vững chắc để bám địa bàn, bám thực tiễn; có trí tuệ mở để làm chủ công nghệ, pháp luật, ngoại ngữ".

Thủ tướng tin tưởng với truyền thống anh hùng, với bản lĩnh đã được tôi luyện, với khí thế mới, quyết tâm mới, tư duy mới và phương thức mới, lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, vì một Việt Nam ổn định, kỷ cương, an toàn, phát triển và trường tồn.