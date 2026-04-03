Dấu mốc quan trọng của cảnh sát gìn giữ hoà bình Việt Nam tại Liên hợp quốc

(VTC News) -

Chiều 2/4, Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Đảng Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc số 1 Bộ Công an (VNFPU1) và các Tổ Đảng trực thuộc.

Việc thành lập Chi bộ Đảng ngay trong giai đoạn huấn luyện, chuẩn bị lực lượng là dấu mốc đặc biệt quan trọng, khẳng định sự quan tâm sâu sắc, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong việc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình, không chỉ trong nước mà sẵn sàng khi triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ Liên hợp quốc.

Chi bộ Đơn vị Cảnh sát GGHB LHQ số 1 Bộ Công an nhận quyết định thành lập.

Phát biểu giao nhiệm vụ và định hướng những nội dung trọng tâm trong thời gian tới đối với Chi bộ, Lãnh đạo Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ trực tiếp nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức Đảng là nền tảng chính trị vững chắc để VNFPU1 nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bảo đảm đơn vị luôn giữ vững kỷ luật, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ngay sau lễ công bố thành lập Chi bộ, Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc số 1 Bộ Công an (VNFPU1) phát động phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” trong toàn đơn vị.

Đại diện các ban đội và tổ chức quần chúng ký kết giao uóc thi đua.

Phong trào nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ ngay từ những ngày đầu kiện toàn tổ chức Đảng. Đại diện các lực lượng đã tham luận, thể hiện quyết tâm cụ thể hóa nội dung thi đua vào từng vị trí công tác.

Cùng với đó, đơn vị tổ chức ký giao ước thi đua giữa các tổ Đảng, tổ chức quần chúng; và ra mắt các câu lạc bộ thể thao, văn hóa nhằm nâng cao thể lực, tinh thần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong môi trường phái bộ.

Phong trào “Ba nhất” là bước cụ thể hóa sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, góp phần xây dựng VNFPU1 vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong mọi điều kiện.

Thiếu tướng Nguyễn Thế Hùng - Phó chánh văn phòng (Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ) quán triệt.

Cùng ngày, Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc số 1 Bộ Công an (VNFPU1) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Hội nghị, cán bộ, chiến sĩ VNFPU1 được quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết, gắn với nhiệm vụ đặc thù của lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình. Đồng thời được nghe đồng chí Phó Chánh Văn phòng thường trực trực tiếp quán triệt nội dung Tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV gắn nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Bộ Công an trong thời gian tới

Các tổ Đảng cũng đã tổ chức thảo luận sâu, làm rõ phương hướng vận dụng vào thực tiễn công tác, huấn luyện và sẵn sàng triển khai tại phái bộ.

Hoạt động thể hiện tinh thần chủ động, nghiêm túc của VNFPU1 trong việc nâng cao bản lĩnh chính trị, thống nhất nhận thức và hành động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong môi trường quốc tế, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.