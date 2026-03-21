‘Thổi hồn’ 12 con giáp lên bánh kem, chàng trai khiến dân mạng trầm trồ

Những chiếc bánh kem tạo hình 12 con giáp vốn không còn xa lạ trên thị trường. Thế nhưng, dưới bàn tay của anh Phùng Văn Hữu (36 tuổi, quê Quảng Ngãi, hiện sống và làm việc tại TP.HCM), mỗi con vật dường như mang một “linh hồn” riêng, sống động đến mức nhiều khách hàng phải thốt lên… không nỡ ăn.

Làm bánh cũng phải có tình cảm

Hơn 10 năm trước, anh Hữu bắt đầu nghề làm bánh không bằng một trường lớp bài bản nào. Như nhiều người làm nghề thủ công khác, anh đi lên từ những công việc nhỏ nhất là phụ việc cho các tiệm bánh, quan sát, học hỏi và tự rèn luyện tay nghề.

Chia sẻ về hành trình của mình, anh nói: “Tôi không học qua trường lớp, chủ yếu là đi theo các sư phụ, rồi tự mày mò, bắt chước và luyện tập mỗi ngày để nâng cao tay nghề”.

Anh Phùng Văn Hữu tỉ mỉ tạo hình bánh kem con giáp tại tiệm.

Ban đầu, anh cũng làm những dòng bánh kem thông thường như nhiều thợ khác. Tuy nhiên, chính niềm yêu thích với động vật đã đưa anh rẽ sang một hướng đi riêng: tạo hình bánh theo 12 con giáp.

Với anh, đây không chỉ là một lựa chọn ngẫu nhiên mà là sự kết hợp giữa sở thích cá nhân và mong muốn tạo dấu ấn riêng trong nghề.

Không giống như các dòng bánh kem truyền thống, bánh thú đòi hỏi nhiều hơn ở người thợ, không chỉ kỹ thuật mà còn là cảm xúc.

Theo anh Hữu, điều khó nhất không nằm ở việc tạo hình, mà là làm sao để con vật “có hồn”. Nếu thiếu đi sự yêu thích, sản phẩm rất dễ trở nên cứng nhắc, thiếu sức sống.

“Làm bánh hình thú đòi hỏi sự tập trung cao độ và người thợ phải thực sự yêu thích con vật đó. Nếu không có tình cảm, sản phẩm tạo ra sẽ bị khô cứng và không có hồn”, anh chia sẻ.

Chính điều này đã giúp những chiếc bánh của anh tạo được sự khác biệt. Từ ánh mắt, dáng đứng cho đến từng đường nét nhỏ, tất cả đều được chăm chút để thể hiện tính cách riêng của từng con giáp.

Nếu như trước đây, một người mới vào nghề có thể mất cả nửa ngày để hoàn thành một chiếc bánh thú, thì hiện tại, anh Hữu đã rút ngắn thời gian đáng kể.

Bánh kem hình rồng phối hợp tiểu cảnh được anh Hữu tỉ mỉ tạo hình.

Thời điểm mới làm, anh mất khoảng 1-2 tiếng cho một sản phẩm hoàn chỉnh. Nhưng trong 5 năm gần đây, nhờ làm liên tục và lượng đơn hàng tăng mạnh từ mạng xã hội, tay nghề của anh ngày càng “chín”.

Hiện nay, mỗi chiếc bánh chỉ mất khoảng 30-40 phút, bao gồm cả khâu pha màu và tạo hình. Với những mẫu đơn giản, thời gian có thể rút xuống còn 20 phút. Tuy vậy, phần cốt bánh bông lan luôn được chuẩn bị sẵn từ trước để đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trong 12 con giáp, anh Hữu cho biết hổ và ngựa là hai mẫu khó nhất.

Hổ không chỉ cần đúng hình dáng mà còn phải thể hiện được thần thái uy lực, dữ dằn. Với ngựa, khó nhất là thể hiện được dáng vóc thanh thoát và cảm giác chuyển động. Từng chi tiết như cổ, chân, bờm, đuôi phải cân đối, mềm mại; chỉ cần lệch nhẹ là dễ mất đi vẻ linh hoạt, tự nhiên của con vật.

Những chiếc bánh kem hình con hổ với thần thái uy lực, sống động.

Bên cạnh đó, những mẫu lớn như rồng, phượng hay bánh có tiểu cảnh cũng đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn. Các sản phẩm này có thể dài tới 60-70cm, giá dao động khoảng 3 triệu đồng.

Ở phân khúc phổ thông, bánh thú kích thước khoảng 24cm có giá trung bình 500.000 đồng. Riêng chiếc bánh đắt nhất mà anh từng thực hiện có giá lên đến 5 triệu đồng, là mẫu bánh đại gia đình tạo hình nhiều thành viên.

Khách đặt từ khắp nơi, có người “không nỡ ăn”

Nhờ các nền tảng mạng xã hội, lượng khách tìm đến anh ngày càng đông. Không chỉ ở TP.HCM, nhiều khách hàng từ các tỉnh xa như Quảng Ngãi, Lâm Đồng hay Cần Thơ cũng đặt bánh.

Trung bình mỗi ngày, tiệm của anh tiêu thụ từ 15-30 bánh đặt trước và thêm 10-20 bánh bán trực tiếp. Riêng bánh hình thú, mỗi ngày nhận đặt 5-10 đơn.

Kênh TikTok của anh Hữu hiện thu hút gần 100.000 người theo dõi, trở thành nơi anh chia sẻ quá trình tạo hình bánh thú đầy tỉ mỉ. Nhiều video ghi lại các công đoạn làm bánh kem 12 con giáp đạt hàng triệu lượt xem, giúp sản phẩm của anh lan tỏa rộng rãi và được đông đảo khách hàng biết đến.

Bánh được vận chuyển bằng xe ô tô để giao cho khách.

Một khách hàng tại TP.HCM chia sẻ, chị đặt bánh con mèo cho con trai theo năm sinh và rất bất ngờ khi nhận sản phẩm. Theo chị, chiếc bánh giống thật đến mức cả nhà chần chừ mãi mới dám cắt.

Một khách hàng khác cũng cho biết từng đặt bánh con rồng cho dịp sinh nhật và phải chụp ảnh rất lâu trước khi thưởng thức vì “quá đẹp và lạ mắt”.

Anh Hữu kể, nhiều người sau khi nhận bánh thường nhắn tin phản hồi tích cực, thậm chí nói vui rằng “không nỡ ăn”.

Dù việc tạo hình đã quen tay, nhưng với anh Hữu, khâu vận chuyển mới là thử thách lớn nhất. Bánh thú có nhiều chi tiết nhỏ nên rất dễ bị trầy xước nếu gặp va chạm. Đặc biệt, vận chuyển bằng xe máy luôn tiềm ẩn rủi ro.

Những chiếc bánh “có hồn” khiến nhiều người thích thú, không nỡ ăn.

Theo anh, tỷ lệ sai sót do vận chuyển chiếm khoảng 4-5%. Có những trường hợp bánh bị hư hỏng, anh chấp nhận không lấy tiền, coi như mất trắng công sức. Dù vậy, anh vẫn cố gắng giữ uy tín với khách hàng, bởi với anh, sự hài lòng của người mua là điều quan trọng nhất.

Hiện tại, anh Hữu đang truyền nghề cho 2–3 học trò. Những người này đã có thể làm được các mẫu thú nhỏ, hỗ trợ phần nào công việc. Cả đội có thể hoàn thành từ 20-30 bánh thú mỗi ngày nếu làm hết công suất. Tuy nhiên, anh không có ý định mở rộng theo hướng công nghiệp.

“Tôi xác định đây là sản phẩm thủ công, không thể làm ồ ạt. Chỉ muốn duy trì làm một cách tỉ mỉ, theo sức mình để giữ chất lượng”, anh nói.

Trong những dịp cao điểm, anh cũng hạn chế nhận quá nhiều đơn để tránh làm vội, ảnh hưởng đến độ tinh xảo của sản phẩm.

Anh Phùng Văn Hữu với chiếc bánh kem tạo hình chim công với màu sắc rực rỡ, được thực hiện tỉ mỉ từng chi tiết.

Điều khiến anh Hữu gắn bó với nghề không chỉ là thu nhập mà còn là giá trị tinh thần. Anh cho biết, nhiều khách đặt bánh theo con giáp của từng thành viên trong gia đình để tạo nên một sản phẩm mang ý nghĩa gắn kết.

Đó có thể là chiếc bánh có hình bố mẹ và các con, hoặc những con giáp tượng trưng cho từng người trong dịp sum họp.

Theo anh Hữu, bánh kem tạo hình thú cần được bảo quản đúng cách để giữ được hình dáng. Trong điều kiện nhiệt độ phòng mát mẻ, bánh có thể giữ được từ 4-5 tiếng vào ban ngày và 6-8 tiếng vào ban đêm.

Từ một người phụ việc không qua đào tạo bài bản, anh Phùng Văn Hữu đã tạo nên dấu ấn riêng bằng sự kiên trì và niềm đam mê. Những chiếc bánh 12 con giáp dưới bàn tay anh không chỉ là món quà sinh nhật, mà còn là những tác phẩm mang cảm xúc, khiến người xem phải trầm trồ ngay từ ánh nhìn đầu tiên.