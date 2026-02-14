Chàng trai Bắc Ninh chế tác linh vật ngựa, đấu giá giúp người nghèo đón Tết

(VTC News) -

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, tại xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh), các linh vật ngựa khổng lồ do anh Bùi Văn Quân (SN 1992) thực hiện trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Không chỉ mang ý nghĩa trang trí, các linh vật này còn gắn với hoạt động thiện nguyện khi được làm ra nhằm gây quỹ hỗ trợ người nghèo đón Tết.

Ngựa Hạnh phúc và Ngựa Vui vẻ trong Khu vườn Hạnh phúc.

Năm nay, anh Quân thực hiện 3 linh vật ngựa với ba thông điệp gồm: “Vui vẻ”, “Hạnh phúc” và “Ngựa Thương” (chia sẻ yêu thương). Cả ba linh vật đều làm bằng bê tông, cốt thép. Trong đó, "Ngựa Hạnh phúc" có chiều cao cả bệ gần 6m, nặng khoảng 10 tấn, được anh bắt tay thực hiện đầu tiên và hoàn thành sau 3 tháng. "Ngựa Vui vẻ" cao khoảng 3,8m, nặng 6 tấn, hoàn thành trong 1 tháng.

"Ngựa Thương" - linh vật cuối cùng anh thực hiện, cao hơn 5m, nặng khoảng 5 tấn, là tác phẩm mang mục đích cộng đồng rõ rệt nhất, được đem bán để gây quỹ từ thiện.

Đến nay, linh vật “Ngựa Thương” được bán với giá 222.222.222 đồng. Toàn bộ số tiền thu được anh dùng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũ, gồm: Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Hợp Thịnh và Hoàng Vân.

Số tiền bán "Ngựa Thương" đã được anh Bùi Văn Quân (áo đỏ) hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũ.

Chia sẻ thêm về mức giá đặc biệt của linh vật “Ngựa Thương”, anh Quân cho biết, ý tưởng bán tác phẩm với con số hơn 222 triệu đồng xuất phát từ một cuộc trò chuyện rất tình cờ.

“Khi tôi đang hoàn thiện 'Ngựa Thương' thì có một cô khách đến tham quan, tôi nói vui rằng sẽ đem linh vật ‘Ngựa Thương’ đi đấu giá. Cô ấy lập tức nói: ‘Cô mua luôn’ và đưa ra con số 200 triệu đồng", anh Quân kể lại.

Sau một tuần suy nghĩ, anh Quân chủ động đưa ra mức giá 222.222.222 đồng - con số mang ý nghĩa tượng trưng cho sự bền vững, lâu dài và mãi mãi.

“Khi tôi nói con số này, cô ấy gật đầu ngay, không do dự, dù thời điểm đó linh vật còn chưa hoàn thiện. Điều đó thể hiện sự quyết đoán và niềm tin vào những gì chúng tôi đã, đang và sẽ làm", anh Quân chia sẻ.

Theo anh Quân, nếu hiểu đúng giá trị nhân văn mà tác phẩm “Ngựa Thương” gửi gắm thì mức giá trên hoàn toàn hợp lý, thậm chí là rẻ.

“Nếu ai thực sự hiểu thông điệp của "Ngựa Thương" là sự chia sẻ và yêu thương thì tôi nghĩ tác phẩm này là quá rẻ. Có người bảo sao không đem đấu giá để được giá cao hơn, cũng có người lại cho rằng mức này là đắt. Nhưng với tôi, mọi con số đều chỉ là mức độ phù hợp với chính bản thân mỗi người", anh Quân chia sẻ thêm.

Ngựa Thương được Bùi Văn Quân bán với giá 222.222.222 đồng. Toàn bộ số tiền này anh dành tặng người nghèo để họ có cái Tết đầy đủ hơn.

Là người trực tiếp tạo ra linh vật, anh Quân khẳng định bản thân không coi các tác phẩm của mình là hàng hóa đơn thuần.

“Với vai trò là người làm ra linh vật và gửi gắm cảm xúc vào đó, thật sự không có mức giá nào đủ để tôi đổi các tác phẩm này. Nhưng tôi tin rằng mức giá 222.222.222 đồng là phù hợp, đủ để lan tỏa yêu thương, chạm tới trái tim và cùng nhau sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết 2026.

Từ những suy nghĩ đó nên tôi quyết định không tiếp tục đưa "Ngựa Thương" ra đấu giá công khai, mà bán trực tiếp để toàn bộ số tiền sớm được chuyển thành những phần quà Tết ý nghĩa cho người nghèo", anh Quân cho biết thêm.

Dù mỗi linh vật mang một thông điệp khác nhau, nhưng mục đích chung mà anh Quân hướng tới là tạo thêm không khí Tết và sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Anh cho biết bản thân mong muốn các linh vật được trưng bày ở những nơi công cộng để người dân có thể đến xem, chụp ảnh và cảm nhận không khí xuân. “Tôi làm linh vật không chỉ để hoàn thiện sở thích của mình, mà còn mong nơi trưng bày sẽ trở thành điểm vui chơi, góp phần đem lại niềm vui cho mọi người trong dịp Tết", anh bày tỏ.

Ngoài linh vật “Ngựa Thương” đã được bán thành công, hiện anh Quân tiếp tục rao bán linh vật “Ngựa Hạnh phúc” với mục đích gây quỹ xây nhà cho các hộ khó khăn trên địa bàn. Chỉ sau thời gian ngắn, nhiều người đã trả giá vượt mốc 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, anh vẫn chưa đồng ý chuyển nhượng với mức giá trên, bởi mong muốn đạt mức giá cao hơn để có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ xây được nhiều nhà cho các hoàn cảnh khó khăn.

Ngựa Hạnh Phúc đang được anh Quân rao bán để lấy tiền hỗ trợ xây nhà cho người nghèo.

Trước đó, năm 2025, Quân cũng thực hiện linh vật "Rắn Hạnh phúc", trưng bày tại địa phương, thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh và tham quan trong những ngày đầu Xuân Ất Tỵ.

Nhìn lại hành trình gần ba năm, anh Quân cho biết bản thân không nghĩ việc làm linh vật Tết lại được nhiều người quan tâm đến vậy.

"Sau khi linh vật "Rắn Hạnh phúc" hoàn thành năm 2025, mỗi ngày có rất đông người đến tham quan, chụp ảnh, điều này khiến tôi có thêm động lực duy trì hoạt động khu vườn. Nếu linh vật mình làm ra giúp ai đó có thêm nụ cười, hoặc giúp người nghèo có bữa cơm đủ đầy hơn thì đó là lý do để tôi tiếp tục", Quân chia sẻ.

Vườn Hạnh phúc của chàng trai 9X trưng bày rất nhiều tác phẩm độc đáo.

Khu vườn Hạnh phúc của Bùi Văn Quân ở xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh thành lập từ 2021. Tại đây, anh đã sáng tạo nhiều tác phẩm ấn tượng nhân các sự kiện trọng đại như 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng loạt mô hình lấy cảm hứng từ các tác phẩm điện ảnh nước ngoài, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi năm.