Bạn trai trách tôi nghi ngờ khả năng đàn ông của anh khi rủ khám tiền hôn nhân

Tôi và anh dự định kết hôn vào cuối năm nay. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông chững chạc và tâm lý. Thế nhưng, một vết nứt lớn vừa nảy sinh giữa lúc hạnh phúc đang cận kề, chỉ vì lời đề nghị đi khám sức khỏe tiền hôn nhân của tôi.

Tối hôm ấy, tôi nhẹ nhàng bảo anh cuối tuần 2 đứa sắp xếp đi khám sức khỏe tiền hôn nhân để sau này đón con cho yên tâm, nếu có gì cần can thiệp thì chuẩn bị sớm. Trái với sự hưởng ứng mà tôi mong đợi, anh bỗng sầm mặt, giọng đầy tự ái, anh nói tôi không tin tưởng vào khả năng đàn ông của anh hay nghi ngờ về quá khứ của anh có điều gì che giấu.

Tôi sững sờ. Tôi giải thích rằng đây không phải chuyện tin hay không, mà là trách nhiệm với tương lai và những đứa con sắp chào đời. Có những căn bệnh tiềm ẩn hoặc vấn đề về tương thích nhóm máu, gen mà bằng mắt thường không thể biết được. Nhưng mặc cho tôi hết lời phân tích, anh vẫn khăng khăng rằng yêu là phải tin tưởng và anh khẳng định luôn anh không đi khám.

Đỉnh điểm của cuộc cãi vã, anh quát lên rằng tôi "vẽ chuyện", "thực dụng" và "ám ảnh bệnh tật".

Mấy ngày nay, chúng tôi không nói chuyện. Anh nhắn tin bảo nếu tôi vẫn giữ ý định đó thì anh sẽ hoãn cưới vì cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng. Tôi thực sự không hiểu tại sao anh lại phản ứng thái quá đến vậy. Chẳng lẽ, sự tin tưởng trong tình yêu lại mâu thuẫn với sự tỉnh táo trong y học đến thế sao?