Thời sự Đời sống Cập nhật lúc 08:05 PM ngày 02/04/2026 Cập nhật lúc 08:05 PM ngày 02/04/2026 Cận cảnh vẻ 'sơn thuỷ hữu tình' Đầm Trà Ổ gần 5.700 ha ở Gia Lai (VTC News) - Gia Lai chính thức phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 đối với đầm nước lợ Trà Ổ để trở thành tâm điểm du lịch sinh thái, hình mẫu phát triển kinh tế xanh, bền vững.Vẻ đẹp Đầm Trà ỔUBND tỉnh Gia Lai chính thức phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 khu vực đầm nước lợ Trà Ổ nằm trên địa bàn các xã Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc với quy mô gần 5.700 ha. Quyết định phê duyệt quy hoạch trên không chỉ nhằm bảo tồn giá trị sinh thái đặc biệt mà còn xác định rõ mục tiêu biến nơi đây thành một khu chức năng quan trọng của tỉnh Gia Lai.Theo đó, không gian đầm Trà Ổ sẽ được tổ chức thành 4 tiểu vùng phát triển riêng biệt gồm: Tiểu vùng 1 (Lòng đầm - 1.461,6 ha) để tập trung phục hồi đa dạng sinh học, phát triển du lịch xanh và các mô hình nông nghiệp hạn chế phát thải (như trồng sen kết hợp du lịch). Tiểu vùng 2 (Tây Nam đầm) để hát triển các khu dân cư mới, dịch vụ thương mại và du lịch cộng đồng gắn liền với việc nâng cấp hạ tầng giao thông ven đầm.Tiểu vùng 3 (Phía Đông đầm) là Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và sân golf 36 hố quy mô 500 ha, cùng các quảng trường biển và công viên ven biển. Tiểu vùng 4 (Phía Bắc đầm) để chỉnh trang các khu dân cư ven biển thành điểm du lịch cộng đồng và phát triển khu nghỉ dưỡng biển.Phát triển xanh và bền vững là "kim chỉ nam" cho nên trong quy hoạch lần này phải gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường: "Việc lập quy hoạch nhằm giải quyết xung đột trong sử dụng tài nguyên nước, đồng thời làm cơ sở để khai thác hiệu quả tiềm năng gắn với bảo vệ hệ sinh thái đặc thù của đầm", quyết định phê duyệt nêu rõ.Các giải pháp kỹ thuật đưa ra đối với đầm Trà Ổ như nạo vét 320 ha đáy đầm để tăng dung tích trữ nước, xây dựng lại đập Hòa Tân theo hướng xả đáy để tạo luồng cho cá di chuyển, giữa lại vẻ đẹp "thảm lụa xanh" và những sản vật trù phú...Ngoài ra trên đầm Trà Ổ hiện có nhà máy điện mặt trời từng được coi là lớn nhất Đông Nam Á với diện tích khoảng 60,6ha (gồm 60ha mặt nước và 0,6ha trên mặt đất) được xây dựng tại xã Phù Mỹ Đông. UBND tỉnh Gia Lai sẽ không mở rộng dự án điện mặt trời trên để ưu tiên không gian cho du lịch sinh thái và bảo tồn.Nằm cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 70km về phía Bắc, đầm Trà Ổ (hay còn gọi là hồ Châu Trúc, Bàu Bàng) như một bức tranh thủy mặc hữu tình. Với quy hoạch chung vừa được phê duyệt, đầm Trà Ổ hứa hẹn trở thành tâm điểm du lịch sinh thái và là hình mẫu về phát triển kinh tế xanh, bền vững.Với chu vi khoảng 20km, đầm Trà Ổ được bao bọc bởi những cánh đồng sen bát ngát. Nhìn từ trên cao, những đầm sen tự nhiên tựa như một thảm lụa xanh mướt trải dài dưới nắng.Ngoài ra đầm nước lợ này còn là "thiên đường" trú ngụ, kiếm ăn của các loài chim trời.Bao đời nay, đầm Trà Ổ không chỉ nuôi sống người dân các xã Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc bằng nguồn thủy sản dồi dào như tôm, cua, cá, tép... mà còn nổi danh khắp vùng với những đặc sản "trứ danh" như chình mun và rạm.Đây cũng là nơi gìn giữ nét văn hóa biển đặc sắc với lễ hội đua thuyền truyền thống vào mùng 5 Tết âm lịch hằng năm, dịp để ngư dân tạ ơn đất trời và cầu mong một năm ấm no.Không chỉ là một vùng đất ngập nước mang vẻ đẹp nguyên sơ, người dân sống nhờ đầm Trà Ổ không chỉ đứng trước cơ hội phát triển kinh tế nhờ quy hoạch. mà còn giữ lại "lá phổi xanh" của tỉnh Gia Lai bằng một hệ sinh thái đặc thù.
