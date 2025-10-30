Lộ diện liên danh nhà thầu trúng dự án 22.000 tỷ trên khu 'đất vàng' Quy Nhơn

(VTC News) -

Ngày 30/10, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa (gọi tắt là Khu đô thị hồ Phú Hòa, ở các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn) với tổng vốn hơn 21.900 tỷ đồng, quy mô gần 280 ha.

Toàn cảnh Khu đô thị hồ Phú Hòa trên địa bàn các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) sau 10 năm hoang hoá.

Theo quyết định, liên danh Tập đoàn Geleximco - Công ty CP Glexhomes - Công ty CP Phúc Lộc - CIENCO 8 được chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa.

Dự án được định hướng trở thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ, kết hợp không gian du lịch, thể thao và văn hóa đặc trưng. Khu đô thị hồ Phú Hòa gồm nhiều hạng mục: khu nhà ở thấp tầng, chung cư thương mại, nhà ở xã hội, công trình công cộng, dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế, thể thao, cùng hệ thống giao thông, bãi đỗ xe, công viên cây xanh và mặt nước hồ sinh thái. Dự kiến khu đô thị này sẽ đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 34.500 người.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 21.900 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.161 tỷ đồng. Giai đoạn 1 (2025 - 2028) sẽ tập trung giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội; giai đoạn 2 (2028 - 2040) sẽ hoàn thiện toàn bộ hạ tầng, công trình thương mại - dịch vụ - du lịch để đưa vào khai thác.

Quang cảnh máy móc, trang thiết bị bỏ hoang, xuống cấp, gỉ sét bên trong dự gán sau 10 năm.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Khu đô thị hồ Phú Hòa là dự án trọng điểm nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển đô thị giai đoạn 2020 - 2035, đồng thời góp phần thực hiện chương trình phát triển nhà ở đến năm 2025, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực trung tâm Gia Lai.

Sau gần thập kỷ hoang hóa, khu đất "khủng" hồ Phú Hòa tọa lạc ngay giữa trung tâm phố biển Quy Nhơn đã được UBND tỉnh Gia Lai hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tổ chức đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhà đầu tư mới ngày 30/6 vừa qua.

Các hộ dân khu vực hồ Phú Hòa chịu cảnh nhà cửa xập xệ, xuống cấp mà không thể sửa chữa khi ở trong dự án treo gần 10 năm.