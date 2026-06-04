Thí sinh vượt hơn 1.500 km từ Phú Quốc tới Hà Nội thi lớp 10 chuyên Sư phạm

Sáng nay 4/6, gần 7.500 thí sinh đã bước vào cuộc cạnh tranh ở kỳ thi lớp 10 của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm.

Thí sinh dự kỳ thi vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: Thanh Hùng)

Chia sẻ với VietNamNet, TS Vũ Văn Tiến, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm cho biết, năm nay, nhà trường nhận được 7.492 hồ sơ đăng ký thi vào lớp 10 (tăng 1.814 thí sinh so với năm ngoái), trong đó đông nhất ở khối chuyên tiếng Anh.

Trong khi đó, chỉ tiêu của trường năm nay là 490 học sinh lớp 10, tăng 70 chỉ tiêu so với năm ngoái. Chỉ tiêu các khối chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn và Tiếng Anh là 70 ở mỗi khối; chuyên Sinh học và Địa lý tuyển 35 chỉ tiêu/khối.

Thí sinh tham dự thi lớp 10 chuyên Sư phạm. (Ảnh: Thanh Hùng)

Ông Tiến cho hay, qua thống kê, 2026 là năm có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 của nhà trường đông nhất từ trước đến nay. Đây cũng là số thí sinh dự thi đông nhất kỳ thi chuyên của một trường THPT trên toàn quốc.

(Ảnh: Thanh Hùng)

Trường tuyển sinh trên toàn quốc và năm nay có một thí sinh đến từ đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang. Đây là thí sinh ở xa nhất đăng ký dự thi vào trường, với quãng đường di chuyển hơn 1.500km.

“Đây là học sinh nam đăng ký vào khối chuyên Anh của trường. Nhà trường rất quan tâm đến các thí sinh ở xa và có liên hệ tới phụ huynh, thí sinh để nắm tình hình nhằm hỗ trợ chỗ ăn ở. Nam sinh bay từ Phú Quốc tới Hà Nội vào chiều qua và hiện thuê nhà nghỉ để sinh hoạt trong những ngày thi”, ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, việc thí sinh ở xa dự thi vào trường không phải là lần đầu. “Những năm trước cũng từng có thí sinh từ TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk cũ) dự thi và trúng tuyển theo học khối chuyên Tin”, ông Tiến thông tin.

TS Vũ Văn Tiến, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm. (Ảnh: Thanh Hùng)

Năm nay, với 2.095 hồ sơ đăng ký dự thi, trong khi chỉ tiêu chỉ là 70, tỷ lệ chọi của khối chuyên Anh lên đến 1/29,9; tức là cứ khoảng 30 thí sinh dự thi thì chỉ lấy 1. Xếp thứ hai là khối chuyên Sinh học, với 35 chỉ tiêu nhưng có đến 667 hồ sơ đăng ký, tỷ lệ chọi là 1/19,1.

Lần lượt xếp sau là khối chuyên Ngữ văn và chuyên Toán với tỷ lệ chọi lần lượt là 1/15,8 và 1/15,7. Khối chuyên Địa lý và Tin học có tỷ lệ chọi thấp nhất với khoảng 8 em thi thì lấy 1.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội làm bài thi viết 4 môn: Toán (120 phút, hệ số 1), Ngữ văn (120 phút, hệ số 1), Tiếng Anh (60 phút, hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2).

Môn chuyên thi trong 150 phút, riêng Hóa học và Tiếng Anh thi 120 phút. Điểm môn Toán được dùng cho thí sinh thi vào cả chuyên Toán và Tin học.

Lịch thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm năm 2026 trong 2 ngày 4-5/6 như sau:

Điểm xét tuyển được tính từ điểm môn chính vòng 1 (hệ số 1) và điểm môn chuyên (hệ số 2); các môn còn lại ở vòng 1 chỉ là điều kiện, không tính điểm. Cụ thể, thí sinh thi chuyên Toán, Tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý dùng điểm Toán vòng 1; chuyên Ngữ văn dùng điểm Ngữ văn vòng 1; chuyên tiếng Anh dùng điểm tiếng Anh vòng 1.