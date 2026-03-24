Giáo viên dùng thước đánh học sinh tiểu học ở Huế: Chính quyền thông tin gì?

UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) vừa có thông tin về vụ việc cô giáo dùng thước gỗ đánh gãy tay học sinh lớp 4 ở Trường tiểu học Vĩnh Ninh. Theo đó, ngày 20/3, mạng xã hội lan truyền nội dung: Một giáo viên ở Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (phường Thuận Hóa) dùng thước gỗ đánh gãy tay học sinh lớp 4 vì em này quên vở tập viết.

Sau đó, UBND phường Vĩnh Ninh vào cuộc làm rõ.

Theo tường trình của H.H. (giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Ninh - người bị cho là dùng thước gỗ đánh gãy tay học sinh), sự việc diễn ra vào ngày 19/3. Để tham gia các hoạt động chào mừng ngày 26/3 của trường, trong đó có hoạt động trưng bày "Vở sạch chữ đẹp", cô H. thường xuyên nhắc nhở học sinh hoàn thiện loại vở theo quy định.

Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (TP Huế) nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Hoài Nhân)

Tuy nhiên một số em vẫn chưa thực hiện, trong đó có em A.T. (được cho là học sinh bị đánh gãy tay) quên vở nhiều ngày. Theo cô H., do mong muốn tiến độ tham gia hoạt động của lớp được đảm bảo, trong lúc nóng vội, không kiềm chế, cô dùng thước gỗ "khẽ" (hành động đánh nhẹ, gõ nhẹ) 2 cái vào lòng bàn tay và cánh tay của em A.T., đồng thời nhắc nhở em nộp vở đúng quy định.

Tối 19/3, mẹ của em T. thông báo cho giáo viên chủ nhiệm về việc em bị đau ở tay, sau đó gia đình đưa em đi kiểm tra ở Bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Kết quả chụp X-quang ghi nhận: "Gãy mỏm khuỷu xương trụ phải, ít lệch chuyển". Đơn thuốc thể hiện bệnh nhân bị "chấn thương khuỷu tay phải và cổ tay phải". Các bác sỹ kê thuốc Hapacol 150mg (kèm chỉ định uống khi đau) và chỉ định mua đai treo tay 1 tuần.

Qua quá trình thăm khám, các bác sỹ được biết em T. từng bị gãy xương ở khuỷu tay phải lúc 3 tuổi. Thời điểm nhập viện, em được chẩn đoán chấn thương khuỷu tay và cổ tay phải.

Sau khi xảy ra sự việc, cô H. nghiêm túc rút kinh nghiệm và nhận thức việc sử dụng biện pháp giáo dục đối với học sinh như vậy là sai. Theo tường trình của cô H., cô không biết xương cánh tay của em T. từng bị gãy từ năm 3 tuổi và bất ngờ khi biết kết quả khám bệnh nghiêm trọng như vậy.

Trong tối 19/3, lãnh đạo Trường Tiểu học Vĩnh Ninh đến nhà em A.T. để thăm hỏi, nắm tình hình sức khỏe của học sinh và yêu cầu cô H. viết tường trình sự việc.

Trưa 20/3, lãnh đạo trường, đại diện UBND phường Thuận Hóa và cá nhân cô H. đến nhà em T. để xin lỗi em cùng gia đình. Trường cũng cho em T. nghỉ học và hứa bố trí thời gian thích hợp để em có thể làm bài kiểm tra giữa kỳ.

UBND phường Thuận Hóa đề nghị Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế cung cấp giấy chứng nhận thương tích của em T. để làm căn cứ xử lý vi phạm của cô H.; đồng thời khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng "giáo viên dùng thước đánh gãy tay học sinh tại Trường tiểu học Vĩnh Ninh" là không đúng sự thật.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa khẳng định việc giáo viên dùng thước "khẽ" vào tay học sinh là sai, dù bất kỳ lý do gì.