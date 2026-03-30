Đệ tử ruột hé lộ điểm yếu: Lý Tiểu Long không mạnh như lời đồn

Joe Lewis (1944–2012) là võ sĩ và diễn viên người Mỹ, được xem là một trong những người đặt nền móng cho karate toàn tiếp xúc (full contact) và kickboxing tại Mỹ. Xuất thân từ karate Shōrin-ryū và từng vô địch các giải đấu đối kháng tính điểm, ông chuyển sang thi đấu full contact, góp phần quan trọng vào việc phổ biến môn thể thao này tại Bắc Mỹ.

Lewis nổi danh trong thập niên 1960–1970, được mệnh danh là “Muhammad Ali của karate” và hai lần được bầu chọn là võ sĩ karate vĩ đại nhất lịch sử. Joe Lewis giành nhiều danh hiệu lớn như “Vô địch kickboxing hạng nặng Mỹ” và “Vô địch karate full contact thế giới”. Joe Lewis gặp Lý Tiểu Long lần đầu tiên vào năm 1967 và sau đó trở thành một trong số những học trò xuất sắc nhất của ông.

Hé lộ điểm yếu của Lý Tiểu Long

Dù ghi nhận năng lực của Lý Tiểu Long, tuy nhiên Joe Lewis cũng thẳng thắn bóc trần những sự thật về huyền thoại võ thuật này. Joe Lewis nhận xét về ưu điểm thể chất của Lý Tiểu Long, nhấn mạnh rằng ông mạnh nhất về độ nhanh.

"Cần phân biệt giữa “độ nhanh” (quickness) và “tốc độ” (fastness). Tỷ lệ mỡ cơ thể của Lý Tiểu Long rất thấp. Vai dày, tay nhanh, chân thon nhưng khỏe. Phần thân (torso) rất tốt, mà đây là yếu tố then chốt tạo nên sự bùng nổ của bất kỳ vận động viên nào. Ông ấy có sự phối hợp rất tốt, di chuyển linh hoạt trên chân, đặc biệt là bộ pháp”, võ sĩ người Mỹ nhận định.

Joe Lewis là đệ tử ruột của Lý Tiểu Long

Tuy nhiên Joe Lewis nói thẳng về những điểm yếu về thể chất của Lý Tiểu Long không mang lại lợi ích khi chiến đấu: “Lý Tiểu Long có cổ dài và mảnh, điều này thường cho thấy khả năng chịu đòn (đấm hoặc siết cổ) không tốt. Lồng ngực của Lý Tiểu Long khá phẳng, nghĩa là nếu trúng đòn mạnh vào gan (bên phải) hoặc tim (bên trái) thì không có nhiều “lớp đệm” để giảm chấn hay bảo vệ các động mạch này”.

Joe Lewis nhận xét rằng với cơ thể của Lý Tiểu Long, sẽ không thể tung ra những đòn đánh quá mạnh: “Nếu nhìn phần lưng giữa hai bả vai của Lý Tiểu Long, cơ thang phía dưới không quá dày, điều này có thể cho thấy ông ấy không đánh mạnh như nhiều người vẫn nghĩ. Xương của ông ấy khá nhỏ; thông thường những người có khung xương nhỏ không ra đòn quá nặng, kiểu thể chất giống Sugar Ray Leonard. Những người này thường hạ gục đối thủ bằng chuỗi 2–3 cú đấm, thay vì một cú knock-out duy nhất như kiểu của Rocky Marciano hay Jack Dempsey”.

Joe Lewis được chính tay Lý Tiểu Long đào tạo

“Lý Tiểu Long cũng có cổ chân nhỏ và khớp gối nhỏ. Tôi cho rằng về sau ông ấy có thể gặp vấn đề về khớp, đặc biệt nếu tập đá nhiều vào bao cát nặng hoặc đá vòng vào bao để rèn xương ống chân”, Joe Lewis chia sẻ.

Joe Lewis khen ngợi Lý Tiểu Long có tốc độ tốt và sẽ là một võ sĩ boxing giỏi, nhưng ông cho rằng sức mạnh của Lý Tiểu Long bị thổi phồng trong nhiều bài viết. Điều này cũng từng dấy lên những tranh cãi trong giới võ học vì Lý Tiểu Long gần như không có trận đấu công khai hay chính thức nào ở Mỹ. Việc Joe Lewis lên tiếng về điều này cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi ông là đệ tử ruột của Lý Tiểu Long.

Lý Tiểu Long không mạnh như lời đồn?

“Không, ông ấy không giỏi như những gì được viết. Bạn phải hiểu rằng khi người ta viết về một người mà họ không thực sự quen biết, thì rất khó để phản ánh sự thật tuyệt đối. Họ đang nói dựa trên quan sát của người khác chứ không phải trải nghiệm trực tiếp. Một số người viết có xu hướng tô vẽ và cường điệu hóa”, Joe Lewis nói thêm.

Joe Lewis nói tiếp về sức mạnh thực chiến của Lý Tiểu Long và cho rằng ông khó có thể trụ lại trong 10-12 hiêp đấu của boxing: "Tôi chưa bao giờ đấu tập đối kháng (sparring) thực thụ với Lý Tiểu Long. Chúng tôi chỉ thực hiện các bài tập đấu luyện có giới hạn. Ông ấy sở hữu tốc độ và sức mạnh đủ để trở thành một võ sĩ quyền Anh đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, tôi không biết Lý Tiểu Long làm gì để chứng minh mình có thể chịu đựng được 10 hay 12 hiệp đấu, hay bài kiểm tra nào cho thấy ông ấy có khả năng chịu đòn”.

Joe Lewis đã vạch trần những điểm yếu về thể chất của Lý Tiểu Long

“Thứ ba, để thành công trong làng võ thuật đối kháng, không nhà tổ chức nào dám đứng ra bảo trợ trừ khi họ biết bạn có ý chí sắt đá để tiếp tục bằng mọi giá. Ví dụ: bạn sẽ làm gì nếu bị gãy 3 chiếc xương sườn? Nếu bạn là một võ sĩ vật, bạn sẽ xử lý sao nếu bị trật khớp vai? Đó là những câu hỏi cần có lời giải đáp. Đáng tiếc là trong trường hợp của Bruce, những điều đó chưa bao giờ được chứng thực", Joe Lewis khẳng định.

Khi được hỏi về những người hâm mộ Lý Tiểu Long thường tỏ ra nhạy cảm khi thần tượng của mình bị hoài nghi hay chỉ trích, Joe Lewis đáp: “Bất cứ khi nào một cá nhân tôn thờ một thần tượng, dù đó là sự gắn kết cảm xúc trực tiếp hay gián tiếp. Bất cứ khi nào có một cuộc tấn công ngầm vào thần tượng của họ, họ đều coi đó là sự xúc phạm cá nhân”.

“Hầu hết những người này, theo ý kiến của tôi, có lòng tự trọng thấp hoặc thiếu cảm giác tự tin nội tại mạnh mẽ ở một mức độ nào đó. Sự nhạy cảm của họ bắt nguồn từ thực tế là nó khiến họ cảm thấy tội lỗi. Không ai muốn cảm thấy tội lỗi vì thứ mà mình thiếu sót. Nếu bạn làm ai đó nhận ra thứ mà họ không có, nó sẽ xúc phạm họ, làm họ tức giận. Nỗi đau chuyển hóa thành sự giận dữ và phẫn nộ. Và đó là những gì họ xả ra: sự thù địch”, Joe Lewis nói thêm.