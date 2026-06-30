Thanh niên 25 tuổi nhồi máu cơ tim vì thói quen từ thời học sinh

(VTC News) -

Nam thanh niên 25 tuổi được chuyển đến cấp cứu tại Trung tâm tim mạch (Bệnh viện E) trong tình trạng đau thắt ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi. Khai thác bệnh sử cho thấy cơn đau ngực xuất hiện từ ba ngày trước nhưng người bệnh chủ quan, không đi khám. Đáng chú ý, người bệnh có tiền sử hút thuốc lá từ năm 15 tuổi.

BSCKII Nguyễn Thế Huy, Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E cho biết, kết quả chụp mạch vành xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp do tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước, đồng thời tắc mạn tính động mạch vành phải.

Ngay sau đó, các bác sĩ can thiệp tái thông mạch vành, khôi phục dòng máu nuôi tim. Sau hai ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Nam thanh niên 25 tuổi mắc nhồi máu cơ tim vì thói quen hút thuốc lá 10 năm nay

Theo bác sĩ Huy, đây là trường hợp hiếm gặp bởi người bệnh còn rất trẻ nhưng tổn thương động mạch vành đã ở mức rất nặng. Nếu không được cấp cứu và can thiệp kịp thời, nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề là rất lớn.

Các bác sĩ cũng cảnh báo, số ca nhồi máu cơ tim ở người trẻ đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, thừa cân, ít vận động, chế độ ăn nhiều chất béo, căng thẳng kéo dài, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, đái tháo đường và thường xuyên thức khuya.

Trong trường hợp này, thuốc lá được xác định là yếu tố nguy cơ nổi bật. Việc hút thuốc liên tục suốt 10 năm có thể làm tổn thương thành mạch máu, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch, hình thành cục máu đông và dẫn đến nhồi máu cơ tim ngay ở người còn rất trẻ.

Bác sĩ khuyến cáo, nhồi máu cơ tim là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp, mỗi phút chậm trễ đều khiến vùng cơ tim bị hoại tử nhiều hơn. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, hồi hộp hoặc giảm khả năng gắng sức, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị, tuyệt đối không tự theo dõi hay chủ quan.

Để phòng ngừa bệnh tim mạch, người dân cần từ bỏ thuốc lá, duy trì chế độ ăn lành mạnh, tập luyện thường xuyên, kiểm soát cân nặng và khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ