Trực tiếp bóng đá Tunisia vs Nhật Bản 11h ngày 21/6, bảng F World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Tunisia vs Nhật Bản Trận đấu giữa Tunisia và Nhật Bản bắt đầu lúc 11h ngày 21/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Tunisia vs Nhật Bản mới nhất tại đây. Tunisia 0 0 Nhật Bản

Thông tin trận Tunisia đấu với Nhật Bản (8h ngày 21/6) Tunisia gặp Nhật Bản trên sân Estadio BBVA, Guadalupe, Mexico trong trận đấu thuộc lượt thứ hai bảng F World Cup 2026. Trọng tài chính của trận đấu là ông István Kovács, người Romania. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Tunisia đấu với Nhật Bản trên VTV3 và VTV6. Trận Tunisia đấu với Nhật Bản là trận thứ 1.000 trong lịch sử World Cup. Cột mốc này diễn ra 96 năm sau những trận đầu tiên của giải đấu năm 1930 tại Uruguay. Tunisia và Nhật Bản từng gặp nhau 6 lần. Nhật Bản thắng 5 trận, Tunisia thắng 1 trận. Lần duy nhất hai đội gặp nhau tại World Cup là vòng bảng năm 2002, khi Nhật Bản thắng 2-0 trên sân nhà. Theo Opta, Nhật Bản thắng trong 60,7% số lần mô phỏng trận đấu này. Khả năng hòa là 22,9%, còn khả năng Tunisia thắng là 16,4%. Trên bảng xếp hạng World Cup 2026, Nhật Bản có 1 điểm và hiệu số 0 sau trận hòa Hà Lan. Trong khi đó, Tunisia chưa có điểm và hiệu số -4, đứng cuối bảng F.

Lực lượng, phong độ Tunisia Tunisia thua Thụy Điển 1-5 ở trận ra quân bảng F. Omar Rekik ghi bàn cho Tunisia ở phút 43. Đây là thất bại nặng nhất của Tunisia trong lịch sử tham dự World Cup. Sau trận thua Thụy Điển, Liên đoàn Bóng đá Tunisia thay huấn luyện viên. Sabri Lamouchi rời vị trí sau một trận tại World Cup 2026. Hervé Renard được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển trong phần còn lại của giải. Tunisia thảm bại trước Thụy Điển ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters) Renard từng dẫn dắt Morocco tại World Cup 2018 và Saudi Arabia tại World Cup 2022. Ông cũng từng vô địch Cúp các quốc gia châu Phi cùng Zambia và Bờ Biển Ngà. Tunisia đang dự World Cup lần thứ bảy. Thành tích tốt nhất của đội bóng Bắc Phi ở giải đấu này vẫn là vòng bảng. Trong 3 kỳ World Cup gần nhất trước năm 2026, Tunisia đều không vượt qua vòng bảng. Về lực lượng, không có cầu thủ Tunisia nào xuất hiện trong danh sách chấn thương của World Cup sau trận thua Thụy Điển. Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri, Rani Khedira, Montassar Talbi và Ali Abdi là những gương mặt đáng chú ý trong danh sách của đội tuyển Tunisia. Dữ liệu dự đoán World Cup 2026 đánh giá Tunisia thấp hơn Nhật Bản.