Tàu cá bốc cháy trên vùng biển Tây Nam

Tối 13/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết sức khỏe của các ngư dân trên tàu cá bị cháy ở vùng biển Tây Nam, hiện đã ổn định.

Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4040 tổ chức thăm khám, chăm sóc y tế và động viên tinh thần các thuyền viên trên tàu cá bị cháy.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, khi đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam thì tàu CSB 4040 nhận được đề nghị cứu nạn khẩn cấp do tàu cá mang số hiệu KG – 94220 – TS bị cháy hầm máy và ngọn lửa đang lan rộng.

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát biển đã nhanh chóng có mặt tại vị trí tàu cá KG – 94220 – TS đang hoạt động để chữa cháy và cứu nạn.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4040 đã phối hợp với tàu cá của ngư dân trên thực địa cứu thành công 4 thuyền viên của tàu KG – 94220 – TS. Đồng thời, tổ chức thăm khám, chăm sóc y tế, động viên tinh thần, hỗ trợ lương thực và thực phẩm cho ngư dân gặp nạn.

Trước đó, tại Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ cháy tàu cá khiến ngư dân thiệt hại nặng.

Cụ thể, khoảng 1h ngày 15/1, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân về việc tàu cá đang neo đậu tại bến bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tàu cá lân cận, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan trên diện rộng.

Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo UBND xã Bình Sơn có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo lực lượng tại chỗ phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Đồn Biên phòng Bình Thạnh và người dân địa phương khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, ngăn không cho đám cháy lan rộng.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 6h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Thống kê ban đầu, nhiều tàu cá bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, trong đó có 3 tàu của ngư dân thôn Mỹ Tân (xã Bình Sơn) gồm: QNg 95221 TS của ông Lê Hồng Sơn (dài 19,6m, công suất 727CV), QNg 95554 TS của ông Nguyễn Khắc Vĩ (dài 20,2m, công suất 770CV) đều bị cháy khoảng 95%; tàu QNg 90735 TS của bà Nguyễn Thị Hồng Lắm (dài 18,4m, công suất 727CV) bị thiệt hại khoảng 20%.

Ngoài ra, một tàu cá khác là QNg 95138 TS của bà Bùi Thị Tường Vy (trú thôn Phước Thiện, xã Vạn Tường), dài 20m, công suất 400CV, cũng bị cháy, ước tính thiệt hại trên 70%.