Tấp nập thi công ga ngầm đầu tiên của metro Bến Thành - Tham Lương

Cùng với ga ST5 (Lê Thị Riêng), ga ST10 (Phạm Văn Bạch) là một trong hai nhà ga ngầm có vai trò đặc biệt quan trọng của tuyến metro số 2. Đây sẽ là vị trí xuất phát của hai máy khoan hầm TBM phục vụ công tác đào hầm trong giai đoạn tiếp theo.