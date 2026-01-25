Xuyên đêm khoan địa chất tuyến Metro số 2 ở TP.HCM, hướng đến mốc vận hành 2030

(VTC News) -

Đêm 24/1, theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại công trường ga Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), hàng chục công nhân cùng hệ thống máy móc chuyên dụng được huy động, xuyên đêm thực hiện khoan khảo sát địa chất.

Đây là công việc quan trọng nhằm xác định các thông số kỹ thuật của nền đất, phục vụ thiết kế chi tiết nhà ga và kết cấu ngầm của tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Xuyên đêm khoan khảo sát địa chất tuyến Metro số 2 tại nhà ga Lê Thị Riêng. (Ảnh: Lương Ý)

Theo Ban Quản lý dự án, ga Lê Thị Riêng là một trong những nhà ga trung tâm, có quy mô lớn và giữ vai trò then chốt trên toàn tuyến. Việc khảo sát địa chất tại đây được triển khai sớm để tạo tiền đề cho công tác thiết kế, thi công đồng bộ các hạng mục ngầm trong giai đoạn tiếp theo.

Thông tin về tiến độ và công nghệ dự án, ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 tuyến Metro số 2, cho biết tuyến Metro số 2 được định hướng áp dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, trong đó nổi bật là mức tự động hóa GoA4 - cấp độ cao nhất hiện nay trong vận hành đường sắt đô thị.

Ông Vịnh cho biết, với mức tự động hóa GoA4, đoàn tàu sẽ vận hành hoàn toàn tự động, giảm tối đa sự tham gia trực tiếp của con người trong quá trình chạy tàu, qua đó nâng cao độ chính xác, độ tin cậy và hiệu quả khai thác.

Bên cạnh đó, dự án được áp dụng công nghệ khoan hầm hiện đại nhằm hạn chế thấp nhất tác động đến giao thông đô thị và sinh hoạt của người dân, đồng thời triển khai hệ thống quan trắc, giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình thi công để bảo đảm an toàn cho các công trình, nhà dân lân cận tuyến.

“Ngay sau lễ khởi công ngày 15/1, chúng tôi đã triển khai khoan khảo sát địa chất để phục vụ công tác thiết kế bản vẽ thi công. Việc này được thực hiện song song nhằm bảo đảm đủ điều kiện để có thể triển khai thi công từ đầu tháng 3”, ông Vịnh nói.

Lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đến kiểm tra công tác khoan khảo sát địa chất tại ga Lê Thị Riêng. (Ảnh: Lương Ý)

Theo ông Vịnh, trong giai đoạn chuẩn bị thiết kế trước đây, dự án đã thực hiện hơn 200 mũi khoan địa chất dọc toàn tuyến. Ở giai đoạn hiện nay, Ban Quản lý tiếp tục khoan bổ sung khoảng hơn 500 lỗ khoan để đánh giá chi tiết địa tầng, làm cơ sở cho các giải pháp kỹ thuật thi công hầm ngầm.

Qua đánh giá ban đầu, điều kiện địa chất của tuyến Metro số 2 được xác định là tương đối ổn định, thuận lợi cho việc triển khai các hạng mục ngầm.

Liên quan đến tổ chức thi công và kiểm soát tiến độ, ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, cho biết theo quyết định phê duyệt dự án của UBND TP.HCM, tuyến Metro số 2 có thời gian thi công 57 tháng và phải hoàn thành trong năm 2030.

“Xác định rõ mốc thời gian 57 tháng thi công, chúng tôi đã xây dựng các mốc tiến độ cụ thể để kiểm soát toàn bộ quá trình triển khai của nhà thầu. Để bảo đảm tiến độ này, từ ngày 1/3 chúng tôi phải có mặt triển khai thi công tại hiện trường. Ngay sau thời điểm khởi công, chỉ sau 1 - 2 ngày, Ban Quản lý đã xây dựng phương án rà soát và tiến hành khảo sát ngay tại hiện trường”, ông Bằng cho biết.

Hình ảnh công nhân thực hiện việc khoan khảo sát địa chất tại ga Lê Thị Riêng. (Ảnh: Lương Ý)

Theo ông Bằng, hai nhà ga chính là ga Lê Thị Riêng và ga Phạm Văn Bạch được ưu tiên khảo sát trước. Công tác khoan khảo sát địa chất tại hai nhà ga này dự kiến hoàn thành vào ngày 27/1. Trong tháng 3, hồ sơ thiết kế của hai nhà ga sẽ được hoàn thiện để triển khai thi công kết cấu vây.

“Dự kiến từ ngày 1/3 sẽ bắt đầu thực hiện thi công tường vây. Khoảng 1 năm sau, chúng tôi sẽ bố trí máy đào hầm TBM. Riêng tại ga Lê Thị Riêng sẽ bố trí hai máy đào hầm TBM, trong đó một máy đào về hướng ga Bến Thành và một máy đào về hướng ga Bảy Hiền để bảo đảm thời gian và tiến độ của toàn tuyến”, ông Bằng thông tin.

Ông Phan Công Bằng, trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, cho biết ga Lê Thị Riêng (S5) và Phạm Văn Bạch (S10) là hai ga đầu tiên thực hiện khảo sát địa chất.

Tuyến Metro số 2 có quy mô gồm 10 ga ngầm và 1 ga trên cao, với các nhà ga lần lượt là: Bến Thành, Tao Đàn, Dân Chủ, Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Bảy Hiền, Nguyễn Hồng Đào, Bà Quẹo, Phạm Văn Bạch, Tân Bình và depot Tham Lương.

Tuyến bắt đầu từ ga Bến Thành và kết thúc tại depot Tham Lương, đi qua 14 phường gồm: Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Đông Hưng Thuận.

Ở giai đoạn đầu khai thác, Metro số 2 sử dụng đoàn tàu 3 toa, vận tốc tối đa từ 80 - 110 km/h, năng lực vận chuyển khoảng 14.400 hành khách/giờ/chiều. Khi hoàn thiện giai đoạn sau, đoàn tàu sẽ được nâng lên 6 toa, nâng công suất vận chuyển lên hơn 40.500 hành khách/giờ/chiều, đáp ứng nhu cầu đi lại lớn tại khu vực đô thị đông dân.

Dự án được định hướng áp dụng tiêu chuẩn châu Âu, sử dụng công nghệ hiện đại với hệ thống cấp điện 1.500V DC, tích hợp công nghệ thu hồi năng lượng tái sinh và hệ thống vé tự động liên thông toàn mạng lưới, hướng tới mục tiêu giao thông xanh, bền vững.

Tuyến Metro số 2 có quy mô gồm 10 ga ngầm và 1 ga trên cao. (Ảnh: Lương Ý)

Metro số 2 đạt mức tự động hóa GoA4 - mức cao nhất hiện nay, cho phép tàu vận hành hoàn toàn tự động, được kiểm soát và can thiệp từ xa thông qua Trung tâm điều khiển OCC khi cần thiết. Liên danh nhà thầu EPC do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) làm tổng thầu chịu trách nhiệm triển khai thi công. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2030.

Ngoài vai trò giao thông, Metro số 2 còn được kỳ vọng trở thành hạt nhân phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), với các nhà ga là trung tâm tái cấu trúc không gian đô thị, hình thành các khu dân cư, thương mại - dịch vụ hiện đại, xanh và tiện ích.