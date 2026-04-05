Cận cảnh đường TP.HCM kết nối với Tây Ninh sẽ được đầu tư gần 19.400 tỷ đồng

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu khởi công dự án trong quý III/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý IV/2027.

Dự án có điểm đầu tại nút giao cầu vượt Quốc lộ 1 trên đường Võ Văn Kiệt (khu vực huyện Bình Chánh trước đây), điểm cuối tại ranh tỉnh Long An cũ (nay thuộc Tây Ninh), trùng với điểm đầu tuyến ĐT.823D. Tổng chiều dài tuyến khoảng 14,6 km, được chia thành 3 đoạn.

Trong đó, đoạn 1 dài khoảng 2,7 km, từ nút giao Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 1 đến khu vực giao với đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Trước đây, đoạn này do Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh thực hiện theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư hơn 1.557 tỷ đồng. Dự án khởi công từ năm 2015 nhưng phải dừng vào tháng 6/2018 khi mới đạt khoảng 12% khối lượng.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu vực này hiện chưa hình thành rõ hướng tuyến, còn vướng nhiều nhà xưởng và hộ dân chưa được giải tỏa.

Tại điểm đầu tuyến, một số trụ cầu xây dựng dang dở đã xuống cấp.

Đoạn 2 dài khoảng 6,6 km, kéo dài từ đường Tân Tạo - Chợ Đệm đến tuyến Vành đai 3 TP.HCM, trong đó sẽ xây dựng nút giao đồng bộ nhằm kết nối với tuyến vành đai. Đoạn 3 dài khoảng 5,3 km, từ Vành đai 3 đến ranh tỉnh Long An cũ, hoàn thiện kết nối liên vùng.

Theo quy hoạch, toàn tuyến có mặt cắt ngang 60 m, được xây dựng theo tiêu chuẩn trục chính đô thị. Tốc độ thiết kế đạt 80 km/h đối với làn xe cơ giới và 60 km/h với làn hỗn hợp.

Trên tuyến dự kiến xây dựng 6 cầu vượt sông, gồm cầu Cái Trung, cầu Hưng Nhơn (đoạn 1); cầu Láng Le Bàu Cò, cầu Kênh A (đoạn 2); cùng hai cầu vượt kênh An Hạ - Xáng An Hạ và Kênh A ở đoạn 3.

Dự án cũng sẽ đầu tư nút giao hoàn chỉnh với Vành đai 3 nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây TP.HCM. Tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn dự án gần 19.400 tỷ đồng.

Hiện đại lộ Võ Văn Kiệt dài khoảng 13 km, rộng 60 m với 6 - 10 làn xe, kéo dài từ cầu Calmette (quận 1 cũ) đến nút giao Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh cũ). Tuyến đường là một phần của trục Đông - Tây gồm Võ Văn Kiệt - hầm Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ, được đưa vào khai thác từ năm 2009.

Việc kéo dài tuyến đường này được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giữa TP.HCM với khu vực Tây Ninh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.